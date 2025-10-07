První český herní inkubátor Gamebaze slaví dva roky fungování
Brno, 8. září 2025 – První český inkubátor Gamebaze slaví dva roky fungování, oslavy vyvrcholí veřejným hraním podpořených projektů 19. září v 15 hodin na Údolní 19 v Brně. Nově také spouští program gamebaze_course pro herní vývojáře a vývojářky, kteří mají ambice dostat svoji hru na globální trh.
„Gamebaze mi dal skvělé zázemí – máme místo, kde můžeme s týmem pracovat a potkávat se s lidmi z oboru. Hodně mi pomohl mentoring, protože jsem díky němu získal jasné cíle a vždycky měl po ruce někoho, s kým jsem mohl konzultovat,“ říká game designer David Konečný, který po absolvování workshopu přípravy prezentace vyhrál na jedné z největších středoevropských konferencí pro herní vývojáře Game Access ocenění za nejlepší pitch a následně i ocenění Indie Awards za nejlepší hru konference. Teď má za sebou první jednání s vydavateli.
Smlouvu s vydavatelem úspěšně podepsalo studio Twin Petes a tvůrci Mourning Tide. Obě studia mají tak finance na dokončení projektu a díky spolupráci s vydavateli i šanci dosáhnout globálního úspěchu. Další zafinancovaný vývoj oslavuje i studio Veska Games. Jejich vzdělávací hra získala mimo jiné i podporu Technologické inkubace, jejichž žádost konzultovali s JIC, a momentálně hledají nové posily do týmu.
„Právě tyto zkušenosti mohou zmíněné týmy sdílet s dalšími vývojáři v naší komunitě,” shrnuje Natálie Konečná, manažerka Gamebaze.
Nový program gamebaze_course směruje herní vývojáře na globální trh
„Jenom na platformě Steam vychází až padesát her denně, v takové konkurenci nestačí mít “jen” další skvělou hru, ale i propracovanou strategii,“ říká David Severa, startup konzultant z Gamebaze. „Vývoj vlastní hry může stát tvůrce roky času i spoustu peněz. Je ale důležité kromě kreativy nepodcenit marketing, průzkum trhu a cenotvorbu, aby se investice měla šanci vyplatit,“ doplňuje Severa.
Proto inkubátor spouští Gamebaze_course - tříměsíční intenzivní program, který se zaměřuje na rozvoj podnikání v herním vývoji. Série akcí v podobě přednášek a workshopů s jednotlivými experty poskytne přehled a praktické dovednosti.
Účastníky čekají témata jako produkce, marketing, trh, finance, založení studia, portování a lokalizace nebo testování a sběr dat. Právě tyto znalosti jim pomohou uspět v konkurenci na globálním trhu. Během programu se setkají s vývojáři z herního průmyslu, a dostanou tak aktuální vhled do vývoje her a globálního trhu. Registrace do programu je otevřená do 24. září 2025.
Veřejnost si zahraje úspěšné projekty z Gamebaze
Oslavy dvou let fungování inkubátoru vyvrcholí v pátek 19. září od 15 hodin představením her, které pod střechou Gamebaze vznikají. Návštěvníci si budou moci zahrát šestnáct titulů, mimo jiné třeba zmíněnou novou verzi hororové hry s rybářskou tématikou Mourning Tide, kterou jen ve videu od herního youtubera Markipliera viděly 4 miliony lidí z celého světa.
„Na showcase uvidíte hry, které v herním inkubátoru podporujeme už zhruba rok, a je radost sledovat, jaký pokrok týmy udělaly – nejen na hře a na svých vývojářských schopnostech, ale hlavně tím, jakým způsobem teď o vydání své hry přemýšlí,” říká Lída Kulhavá, produkční z Gamebaze.
Herní showcase je součástí třídenní akce Design & Byznys Days v brněnském KUMSTu , součástí jsou přednášky, workshopy, otevřené byznys konzultace a market s tvorbou designérů.
Foto: archiv Gamebaze
