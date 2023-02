Fakulta stavební VUT pomáhá studentům najít práci

Brno, 17. února 2023 – Víc než čtyři desítky společností nabídnou studentům Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně spolupráci v rámci Dnů pracovních příležitostí. Zástupci firem poskytnou studentům informace o možnostech práce ve společnostech a přijdou také s konkrétními pracovními nabídkami. Akce začíná 20. února a potrvá do 22. února 2023.

Fakulta stavební VUT (FAST VUT) pořádá už pátý ročník FAST Job Days, v rámci kterého partnerské společnosti i veřejné instituce, jako například Jihomoravský kraj, město Brno nebo Správa železnic, na svých stáncích nabídnou studentům fakulty pracovní příležitosti v jednotlivých odvětvích svého působení. „Společnosti se představí již před zahájením krátkou videoprezentací na našem webu, během akce budou jejich zástupci přítomni na stánku a budou studentům poskytovat informace o fungování firmy a volných pracovních místech,“ uvedl za FAST VUT proděkan Zdeněk Dufek. Akce se koná v atriu budovy D od 20. do 22. února 2023 od 9 do 16 hodin.

Fakulta se tak snaží podpořit pracovní uplatnění svých studentů a absolventů. „Také díky naší čilé spolupráci se stavebními firmami má 96 procent absolventů fakulty stavební do půl roku po promoci zajištěnou práci v oboru, případně podniká. Polovina našich studentů má dokonce kvalifikovanou práci už během studia,“ doplnil proděkan Zdeněk Dufek.

Užitečné jsou FAST JOB DAYS i pro samotné stavební firmy. „Tvoříme si jasnou představu o tom, jací absolventi jsou, co očekávají a s jakými zkušenostmi a znalostmi školu opouští,“ uvedl Václav Stehno, zakladatel technologicko-stavebního holdingu THIERRA, který je jedním z hlavních partnerů FAST VUT.

Upozornil také na to, že díky pracovnímu veletrhu přímo mezi studenty stavebních oborů, mají firmy možnost zaměstnat mladé lidi, kteří svůj směr stále hledají. „Můžeme je naučit řemeslo, vychovat si je úplně od základů. To je ve chvíli, kdy se například obor lehkých obvodových plášťů, kterému se věnuje naše sesterská společnost ALGLAS, v České republice zatím nedá studovat, velmi cenné a užitečné,“ dodal Václav Stehno.

Samotnou akcí spolupráce firem a fakulty ale ani zdaleka nekončí. Prezentace jednotlivých společností budou včetně kontaktů na personalisty k dispozici ještě dalšího půl roku. Fakulta také chystá mnoho přednášek, seminářů a workshopů se zástupci jednotlivých stavebních firem. „Snažíme se našim studentům co nejvíce přiblížit praktickou stránku oboru, aby před nástupem do práce přesně věděli, co mohou očekávat,“ uzavřel proděkan Zdeněk Dufek z FAST VUT.

Zdroj: FAST VUT