Brněnský Kyndryl roste a otevírá 200 špičkových pracovních IT pozic

Brno, 7. července 2022 – Kyndryl, největší světový poskytovatel služeb v oblasti IT infrastruktury, nabírá 200 nových lidí do své brněnské pobočky. IT expertům se tak otevírají vysoce sofistikované pozice jako Virtualization Architect, Azure Cloud Engineer či Full Stack Developer, ale také řada juniorních pozic. Pro Brněnsko i Jihomoravský kraj tvoří tento nábor jednu z příležitostí, jak dostat druhé největší město České republiky mezi evropské technologické lídry. Do podpory se zapojil mimo jiné hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, klíčové je také propojení s lokálními univerzitami.

Juniorní pozice se totiž často týkají brněnských vysokoškoláků. S univerzitami proto Kyndryl navázal spolupráci už v uplynulých měsících. Výsledkem bylo jen za loňský rok více než 50 událostí věnovaných studentům, ať to byly projekty, přednášky, kurzy, workshopy nebo setkání v rámci veletrhů a kariérních dní. Do aktivit se zapojilo téměř 3 500 studentů a téměř 50 studentů pracovalo na internshipových projektech. Brněnská pobočka Kyndrylu navíc nově nabídne přes stovku pozic pro stážisty z řad studentů.

Kvůli strategickému propojení aktivit Kyndrylu, kraje i univerzit, se proto před pár týdny uskutečnilo setkání generálního ředitele společnosti Kyndryl Martina Schroetera, ředitele Zákaznického inovačního centra Zoltána Zerenyima i hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. „Jsem rád, že jsme se mohli potkat, protože Kyndryl je globální hráč s lokálními kořeny. To bylo vidět jak během covidu, pomoci po tornádu nebo nyní při řešení uprchlické krize. Mezi dobrovolníky byli vždycky i zaměstnanci Kyndrylu. Moc si jejich pomoci vážím. Je to jasný signál, že Kyndryl je tady na jižní Moravě doma,“ řekl hejtman Grolich. Setkání se také zúčastnili zástupci brněnských vysokých škol – Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně.

Právě v prohlubování spolupráce s univerzitami i regionem samotným chce Kyndryl pokračovat. Společnost rovněž potvrdila svůj stávající a budoucí závazek k České republice a Jihomoravskému regionu jako takovému. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je empatie a loajalita k našim zákazníkům i komunitám, se kterými spolupracujeme a pro které chceme vytvářet lepší a inkluzivní svět, deklaruje IT firma. Kyndryl navíc hodlá v Brně nadále růst: jeho Zákaznické inovační centrum momentálně vypsalo pozice pro 200 nových zaměstnanců s cílem přilákat do Brna ty nejlepší specialisty z oboru.

Diverzita se v Brně Kyndrylu daří

I proto je pro společnost Kyndryl stěžejní diverzita. Téma rovných příležitostí je pro IT firmu nezbytnou součástí její podnikové kultury. Snaží se vytvářet takové prostředí, kde je se všemi jednotlivci zacházeno spravedlivě a s respektem a kde mají všichni rovné příležitosti. A daří se i v realitě – 34 % ze všech zaměstnanců tvoří ženy. V porovnání s celostátním průměrem, který představuje pouze 11%, je to třikrát více. Proto společnost Kyndryl podepsala v květnu letošního roku v Poslanecké sněmovně také Chartu diverzity jako stvrzení svého závazku.

Podpisem to ale rozhodně nekončí. Kyndryl podporuje své zaměstnance i zaměstnankyně reálnými benefity v rámci nastavení práce, aby podporovala vyrovnané podmínky zapojení všech s odlišnými potřebami. Jedná se zejména o přizpůsobení pracovní doby, zkrácené úvazky, práce z domu nebo možnost požádat o neplacené volno. Pokud má nějaký zaměstnanec zájem nastoupit na rodičovskou dovolenou, přistupuje Kyndryl k jeho žádosti rovnocenně. Zaměstnancům poskytuje firma až 4 týdny plně placeného pracovního volna po narození nebo adopci dítěte. To umožní i druhému z partnerů se na samotném začátku plně podílet na péči o novorozené nebo adoptované dítě.

Kyndryl Customer Innovation Center Brno

Diverzifikovaný tým centra Kyndryl se skládá z téměř stovky národností. Zastoupeny jsou zejména zástupci ze zemí jako je Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Spojené království nebo Spojené státy americké, v týmu ovšem jsou i zástupci z Filipín, Kostariky, Guatemaly nebo Surinamu. Centrum tak dokáže komunikovat s klienty ve více než 30 jazycích. „Brněnské technologické a inovační centrum Kyndryl dodává služby s přidanou hodnotou klientům po celém světě. Za rok 2020 bylo přes 99 % tržeb za služby pro zahraniční klienty, od největších bank a telefonních operátorů po farmaceutické společnosti,“ uvádí Zoltán Zerényi, ředitel Kyndryl center pro region CEE&MEA.

Brněnské centrum pomáhá zákazníkům udržovat a transformovat jejich IT systémy. Převažující činností brněnského Technologického a inovačního centra Kyndryl je poskytování strategických outsourcingových služeb od podpory vzdálených aplikací, serverů, správu síťových služeb, hybridních cloudových řešení až po sofistikované analýzy dat za využití umělé inteligence (AI), správu bezpečnostních rizik nebo automatizaci a standardizaci firemních nebo výrobních procesů. Mezi jejich klienty najdete velké banky, výrobní podniky, obchodní řetězce, telefonní operátory nebo farmaceutické společnosti.