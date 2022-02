V brněnském SAP Labs vzniká nové oddělení Business Process Intelligence

Brno, 2. února 2022 — Poptávka po IT expertech roste. V brněnském vývojovém centru SAP Labs se otevírá nové oddělení Business Process Intelligence, které plánuje vytvořit silný tým místních vývojářů. Oddělení povede manažerka startupu Signavio, který před rokem převzala společnost SAP. Moravská metropole je první lokací ze střední a východní Evropy, kde oddělení zaměřené na analýzu firemních procesů vzniká. Po firmách Emarsys a Callidus software je Signavio další velkou cloudovou akvizicí za účelem posílení pozice německého softwarového giganta v oblasti cloudových technologií.

Brněnské oddělení se bude věnovat tzv. process miningu, tedy analýze a vylepšování firemních procesů na základě nasbíraných dat. V následujících měsících plánuje rozšířit řady svých zaměstnanců o tři lokální vývojářské týmy, které budou vyvíjet softwarové řešení SAP Signavio Process Ingelligence.

„Ze všech globálních poboček SAP se Signavio rozhodlo právě pro Brno, protože je zde mnoho IT talentů, kteří jsou nejen zkušení, ale i kreativní. Mimo jiné jde i o strategickou lokaci, která nám pomůže při případném dalším rozšiřování našich aktivit v regionu střední a východní Evropy. Jako rodačku z Brna-Líšně mě to těší o to víc, že mohu své zkušenosti, které jsem získala v berlínské pobočce Signavia, nyní zužitkovat v Česku,“ říká Jana Honková, People Lead v SAP Labs Česká republika.

Přes sto nových pozic

Spojení obou technologických firem proběhlo minulý rok. V SAP tak vzniklo nové oddělení. V Brně se otevřelo letos v lednu a v současné době probíhá nábor nových zaměstnanců. Zájem je především o vývojáře, kteří pracují s jazyky Java, Kotlin, Javascript, React, Typescript a GraphQL.

„Oblast process mining je jednou z nejrychleji rostoucích v rámci podnikového softwaru. Společně se Signaviem tak může SAP nabídnout klientům celistvější obraz o jejich podniku a pomoci jim rychleji a efektivněji projít digitální transformací. Kromě náboru lidí do nového oddělení plánuje SAP Labs v Brně letos vypsat přes sto nových pozic a dále rozšířit řady našich kolegů,“ říká Martin Janáček, ředitel SAP Labs Česká republika.

Do budoucna uvažuje SAP rozšířit oddělení Business Process Intelligence i do dalších lokalit v regionu střední a východní Evropy. Mezi kandidáty figuruje Bratislava či Budapešť.