Honeywell otevře v Brně výzkumné a vývojové centrum pro pokročilou automatizaci skladů

Brno, 6. ledna 2022 – Společnost Honeywell oznámila své plány postavit nový výzkumný a vývojový testovací závod pro svoje aktivity v oblasti automatizace skladů. Závod, který se bude nacházet v kampusu Honeywell Technology Solutions (HTS) v Brně, pomůže uspokojit rostoucí evropskou poptávku po vybudování rychlejších a preciznějších dodavatelských řetězců.

Toto špičkové moderní pracoviště umožní hardwarovým a softwarovým inženýrům firmy Honeywell designovat, prototypovat a testovat inovativní systémy pro automatizaci provozu skladů, které používají evropské logistické firmy, aby mohly zlepšit preciznost, efektivitu i prostupnost distribučních center a skladů.

„Očekávání týkající se elektronického obchodu se mezi firmami i spotřebiteli velmi rychle proměňují, a to částečně v důsledku pandemie Covid-19,“ vysvětluje Ronald Binkofski, viceprezident a generální ředitel Honeywell Intelligrated pro Evropu, Blízký východ a Afriku. „Spotřebitelé v Evropě očekávají od svých dodavatelů velmi rychlé a velmi spolehlivé doručení do dalšího dne a někdy i stejný den. Pro logistické firmy to znamená, že se musí stále více spoléhat na nejmodernější technologie, které dokážou automatizovat a zrychlit distribuční centra, sklady a další části dodavatelského řetězce. Technologie, které vyvíjíme v Brně, nám pomohou tuto poptávku uspokojit.“

Společnost Honeywell Intelligrated je jedním z největších dodavatelů řešení pro manipulaci s materiálem na světě, který poskytuje systémy automatizace skladových provozů pro maloobchod, velkoobchod, elektronické obchodování, potravinářství, balené spotřebitelské zboží, zdravotní a lékárenský materiál, logistiku třetích stran a doručovací služby. Šedesát z předních 100 globálních maloobchodních firem a 50 z nejvýznamnějších 100 provozovatelů elektronických maloobchodů využívají řešení automatizované manipulace s materiálem od Honeywell Intelligrated.

Nový závod o rozloze 14 000 m2 by měl otevřít v polovině roku 2022. V další části roku pak na místě vznikne také nové zázemí pro školení zákazníků; během následujících 18 měsíců firma Honeywell najme pro provoz nového závodu desítky vysoce kvalifikovaných technických specialistů.

„Nový závod představuje další milník v celém našem brněnském příběhu, protože v tomto městě už nejmodernější technologie vyvíjíme dvacet let,“ uvádí Oliver Stucky, viceprezident a generální ředitel Honeywell Technology Solutions Česká republika. „Naše rozhodnutí otevřít další pokročilou laboratoř v našem kampusu je dobrou ilustrací toho, jak kvalitní inženýrské a technologické talenty lze na jižní Moravě najít. Jsme hrdí na to, že vytváříme nové kariérní příležitosti pro ty, kdo chtějí pracovat na pokročilých technologiích schopných vyřešit některé z největších problémů světa.“

Nový závod bude jediným testovacím a vývojovým centrem firmy Honeywell v Evropě pro její portfolio digitalizovaných technologií pro dodavatelské řetězce, což zahrnuje dopravníkové pásy, třídící systémy, paletovače a robotiku, automatické systémy ukládání a vyzvedávání, skladový software a technologie pro vychystávání řízené hlasem a světlem. Až bude závod plně funkční, budou v něm logistické společnosti z celé Evropy testovat a prototypovat technologie Honeywell a školit se v jejich použití, aby si udržely výhodu na stále dynamičtějším a konkurenčnějším trhu.

Nový závod rozšiřuje kapacity firmy Honeywell v oblasti skladové automatizace ve střední a východní Evropě, v čemž navazuje na otevření pokročilého výrobního centra Intelligrated v polském Chorzówě počátkem tohoto roku, kde se bude celá řada ze systémů vyvinutých v Brně následně vyrábět.

HTS Česká republika je držitelem více než 100 patentů, z nichž 17 bylo registrováno v loňském roce. Kromě řešení pro sklady, budovy a průmyslové závody centrum HTS v Brně vyvíjí a testuje také osobní ochranné prostředky a technologie pro letecký a kosmický průmysl.

To zahrnuje mimo jiné technologie pro vesmírný program EU a spolupráci na projektech, jako je mise Proba-3 Evropské kosmické agentury, nebo nové oblasti letectví, jako je městská vzdušná mobilita a elektrická letadla. Mezi další výzkumné a vývojové projekty tohoto typu v Brně patří práce na navigačních systémech a řešeních pro kokpit, komunikačních datových spojeních a radarech pro letadla. Ve svém HTS kampusu v Brně, továrně na letecké součástky v Olomouci a pražských kancelářích firma Honeywell dohromady v České republice zaměstnává více než 2 000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků.

Foto: Honeywell Intelligrated