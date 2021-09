Ceny nemovitostí rostou, lidé za ně požadují i nerealistické částky

Brno, 10. září 2021 – Koronavirová pandemie rozhodně nezbrzdila chuť Čechů po pořízení vlastních nemovitostí – realitní i hypoteční trh tak v současnosti láme rekordy. Ceny domů, bytů a stavebních pozemků setrvale rostou a lidé se rovněž ve zvýšené míře vrhli do nákupů chat, chalup i zahrad.

Kdo chce v současnosti prodat nemovitost, má šanci na rychlý prodej a dobrý obchod. Zvýšená poptávka po nemovitostech by však lidem neměla zaslepit zdravý rozum ohledně cenotvorby. Řada prodávajících má totiž zcela nerealistické požadavky na prodejní cenu svých nemovitostí a požadují za ně absurdní částky.

V případě prodeje nemovitosti je proto vhodné nechat si poradit odborníky, kteří se realitním trhem denně zabývají. Ti jsou schopni určit optimální cenu nemovitosti, která bude maximálně výhodná pro prodávajícího a zároveň také akceptovatelná pro kupujícího.

„V jedné nejmenované malé obci na Blanensku naše realitní kancelář zprostředkovávala prodej zrekonstruovaného domu s velkým pozemkem za 6,5 milionů korun. V té samé obci, ve které není ani obchod, se na nás obrátil majitel jiného, menšího domu v mnohem horším stavu. Za svou nemovitost ovšem požadoval těžko uvěřitelných 8 milionů korun. Za tuto částku neměl jakoukoli šanci dům prodat,“ říká Jan Tajovský, specialista na oceňování nemovitostí a jednatel společnosti TAJOVSKÝ reality.

Je pravda, že ceny nemovitostí jsou mnohdy vysoké, ovšem ocenit svou nemovitost nerealisticky vysoko je pro prodejce to nejhorší, co může udělat. „Plně rozumím tomu, že každý prodávající chce za svůj dům či byt získat co nejvíce peněz. To je přirozené. Neadekvátní cena nemovitosti však spolehlivě odradí všechny potenciální kupce, kteří by o ni jinak měli zájem. Ani když posléze majitel cenu sníží, tito zájemci se mu už nemusí vrátit,“ upozorňuje Tajovský.

Brno je drahé, zájem o bydlení v okolí metropole roste

Co se týče aktuální situace na realitním trhu v Jihomoravském kraji, ceny nemovitostí v Brně během posledních několika let narostly do takové výše, že průměrná rodina na vlastní byt v jihomoravské metropoli bohužel už pomalu nedosáhne. Ruku v ruce s touto situací tak vzrůstá poptávka po nemovitostech v přijatelné dojezdové vzdálenosti od Brna. Za cenu dvoupokojového panelákového bytu v Brně totiž lze na jižní Moravě pořídit i starší dům se zahradou.

„Pokud měla koronavirová pandemie nějaké pozitivum, tak to bylo zjištění, že řadu profesí lze plnohodnotně vykonávat na home office – tedy odkudkoliv. Lidé tak zjistili, že nemusí denně dojíždět do práce a podle všeho tento stav potrvá i po odeznění epidemie. I to je jednou z příčin, proč roste poptávka po bydlení v širším okolí jihomoravské metropole,“ upozorňuje Tajovský.

„Domnívám se, že trend zvyšování poptávky po bydlení dále od velkých měst bude pokračovat. Například dojezdová vzdálenost do jedné hodiny od Brna je pro mnohé z nás zcela přijatelná. A lidé se spokojí i s omezenějšími službami, které menší obce poskytují. Na oplátku totiž získají klidnější bydlení, čistší vzduch, bezprostřední blízkost přírody či bližší komunitní vztahy se sousedy,“ uzavírá Jan Tajovský.

