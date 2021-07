PFM-Group zahájila stavbu moderního podnikatelského parku v Troubsku

Brno, 9. července 2021 – Představitelé společnosti PFM-Group a vedení obce Troubsko položením základního kamene odstartovali výstavbu nového podnikatelského parku SmartZoneD1. Areál s dobrým napojením na dálnici D1, přinese nájemcům celkem 9755 m2 moderně vybavených výrobních, administrativních a prodejních prostor s dostatkem zeleně i relaxačních míst. Velmi úsporná stavba s nízkými provozními náklady bude dokončena a připravena k předání nájemcům v prvním kvartálu roku 2022.

Podnikatelský park SmartZone D1 dodržuje filosofii investora – společnosti PFM Group - upřednostňovat při budování komerčních areálů revitalizaci starých, ladem ležících brownfieldů, namísto zabírání cenné zemědělské půdy. Bude vybudován na ploše, kterou již léta hyzdily polorozbořené budovy, dříve využívané zemědělským družstvem. Troubsko tak namísto zanedbaného koutu země zarostlého kopřivami a náletovými dřevinami získá moderní, architektonicky hodnotný areál navržený projekční kanceláří Atelier 99.

„Uvědomujeme si svoji odpovědnost za udržitelný rozvoj lokalit, do kterých investujeme. Máme zkušenosti s revitalizováním ploch, které byly v minulosti zdevastovány a jsme hrdí na to, že se jim umíme vdechnout nový život. O tom, že se nám to skvěle daří, se může každý přesvědčit třeba v našem podnikatelském parku v Kuřimi, kde jsme na původním brownfieldu vytvořili jeden z nejhezčích komerčních areálů v brněnském okolí“ vysvětluje Petr Prokš, předseda představenstva PFM-Group.

O důrazu investora na otázku udržitelného rozvoje svědčí i mimořádná energetická úspornost projektu. Obě budovy budou vybudovány v energetickém standardu PENB "B", což je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí, ale i pro nájemce prostor, kteří ušetří podstatnou část nákladů.

Revitalizovaný areál se stane přínosem i pro obec Troubsko, v jejímž katastru vzniká. Bude nejen zdrojem pracovních příležitostí pro místní občany, ale z jeho provozu poplyne i nezanedbatelný příspěvek do obecní pokladny. I když zpočátku nebylo přijetí plánů investora u všech starousedlíků pozitivní - jak to u podobných projektů bývá - problémy se nakonec podařilo vyřešit.

"Měli jsme obavy, aby v obci nevznikl nějaký logistický uzel, který by dramaticky zatížil obec hlukem i nadměrnou dopravou. Proto jsme od počátku jednali se společností PFM Group jak všechny potenciálně negativní vlivy minimalizovat. Věřím, že se nám podařilo dospět k oboustranně výhodné dohodě, a že SmartZoneD1 bude dobrým sousedem, který nebude budit kontroverze a bude Troubsku jen ku prospěchu," okomentovala pohled obce starostka Troubska Mgr. Markéta Bobčíková, která se poklepání základního kamene zúčastnila jako čestný host.

Podnikatelský park Smart ZoneD1, realizovaný podle architektonického návrhu od Atelieru 99, nabídne zejména menším a středním firmám vysoce variabilní zázemí pro výrobu, kanceláře a obchod. 9.755 m2 plochy ve dvou, energeticky úsporných halách je možné libovolně rozčleňovat na jednotky od velikosti 612 m2, podle konkrétních požadavků zákazníka. SmartZone D1 splňuje vysoké požadavky na komfort uživatele: atraktivní design budov, dostatek parkovacích stání, množství zelených ploch s relaxačními zónami, výborná kvalita osvětlení i veškeré potřebné sítě vytváří příjemné pracovní prostředí.

„Smart Zone D1 je umístěna ve strategicky výhodné lokalitě, která díky blízkému sjezdu na dálnici D1 umožňuje rychlé spojení nejen s většinou míst v České republice, ale i směrem do Rakouska a na Slovensko. Jen málo podnikatelských parků může nabídnout současně takový komfort, klidné prostředí pro práci a skvělou dopravní dostupnost,“ uzavírá Petr Prokš.