Češi se bojí měnit práci, v problémech jsou restaurace i výrobní firmy

Brno, 12. července 2021 – Češi paří ke stabilním pracovníkům, zaměstnavatele průměrně mění jednou za osm let. Nyní se ale situace změnila a přirozený tok zaměstnanců se téměř zastavil. Češi se vlivem pandemie a nejisté situace na pracovním trhu měnit práci bojí.

Covid-19 výrazně proměnil pracovní trh, kromě přesunu spousty pozic do virtuálního světa způsobil i to, že dramaticky klesla ochota Čechů měnit zaměstnavatele. „Výrazně klesla dobrovolná fluktuace – lidé nemohli kvůli koronaviru měnit práci tak jako v minulosti, navíc se jim práce v některých oborech jeví jako nejistá a nejsou ochotni v takových oborech pracovat – značné problémy má gastronomie a hotelnictví. Lidé si aktuálně stabilní práce víc váží a nehrnou se tolik do změn. Setrvání ve stávajícím zaměstnání navíc nahrává současný trend, kdy firmy více pečují o zaměstnance - zvýšila se minimální mzda, rozšířila se nabídka osobního rozvoje, zlepšila se firemní kultura i náplň práce,“ vyjmenovala důvody, proč klesá počet Čechů měnících zaměstnavatele, Gabriela Hanslikova, obchodní ředitelka personální agentury Advantage Consulting.

Problémy s náborem nových zaměstnanců hlásí firmy napříč obory. Ve velkých problémech jsou znovuotevřené restaurace, kterým chybí obsluha. Zoufalí majitelé tak v rámci svých možností šponují platy.

„Už během první vlny protiepidemických opatření byli velmi silně zasaženi zaměstnanci restaurací, právě v tomto sektoru docházelo k masivnímu propouštění. Teď je situace opačná – restaurace mají opět otevřeno, začíná jejich hlavní sezóna, ale zoufale jim chybějí pracovní síly. Problémem je to, že většina propuštěných číšníků či kuchařů šla pracovat zcela mimo obor a do nejistého gastro sektoru už se jim nechce vracet. Majitelé restaurací se tak doslova přetahují o každého člověka, který je ochoten v tomto oboru pracovat – nabízejí vysoké platy, nejrůznější benefity a výhody, přesto chybí tisíce lidí,“ uvedla Hanslikova.

Nastalá situace může představovat výhodu pro čerstvé absolventy. „Absolventi se jednak mohou dostat do provozů, kde ještě nedávno o čerstvé absolventy velký zájem nebyl, zároveň mohou takřka bez praxe dosáhnout celkem slušného výdělku. Výhodnou pozici na trhu práce mají teď takřka všichni absolventi, protože zaměstnanci chybí napříč obory a zaměstnavatelé slevují ze svých požadavků na praxi, naopak nabízejí zajímavé benefity i vyšší nástupní plat,“ popsala Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting.

Právě zvýšení mezd je to, čím se zaměstnavatelé snaží nalákat nové pracovní síly. Podle personalistů nástupní platy dál porostou. „Poptávka po nových zaměstnancích v zasažených oborech se velmi rychle oživila, přetlak volných pracovních míst způsobuje, že si lidé mohou víc vybírat a jít za lepším, aktuální situace na trhu práce je příznivá na změnu zaměstnání. Někteří zaměstnavatelé zvýšili nástupní mzdu až o 20 procent a lze očekávat, že ještě poroste. Ani to ale není pro Čechy důvod změnit zaměstnavatele. Stále se na nové pracovní pozice hlásí výrazně méně uchazečů, než tomu bylo před pandemií. Navíc se snížila kvalita uchazečů, o volné kandidáty na trhu se zaměstnavatelé přetahují,“ podotkla Vyskoková.

Problémy s obsazováním volných pozic hlásí dlouhodobě také firmy s technickým zaměřením. Na trhu práce navíc zůstala díra po pracovnících ze zahraničí, kteří pracovali zejména v dělnických profesích. „Mezi aktuálně nejhůře obsaditelné profese patří ty s technickým vzděláním – zoufale chybí kvalifikovaní inženýři, IT pracovníci, účetní nebo specializované dělnické profese, jako jsou seřizovači, mechanici, svářeči, řidiči. Navíc se ještě pořád nedaří kompenzovat odliv zahraničních zaměstnanců, je otázka, kdy a zda vůbec se vrátí. Tito zahraniční zaměstnanci pracovali především ve výrobě, kde se Čechům moc pracovat nechce, což je letitý trend,“ řekla Hansliková.

Její slova potvrzuje i Leona Sulimenková ze společnosti Trima, která se zabývá výrobou strojů: „Dlouhodobě čelíme nedostatku zkušených lidí do výroby, zejména šikovných obráběčů a montážníků s praxí. Na druhou stranu ale celkově vidíme větší zájem o náš obor – strojírenství. Za poslední rok se častěji setkáváme s uchazeči z oblasti automotive, kteří uvažují o změně práce a jedním z důvodů je pocit nejistoty udržení si pracovního místa v tomto odvětví.“