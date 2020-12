Uchazeči o práci jsou opatrní, největší zájem je o místa bez kvalifikace

Brno, 28. prosince 2020 – Na jednu otevřenou pozici se v průměru hlásí méně lidí než před rokem, lidé jsou totiž při změně zaměstnání mnohem opatrnější. Výjimkou je Praha a částečně i Brno a Ostrava, kde je kvůli současným omezením kultury a sektoru HoReCa více volných uchazečů i zájemců o práci krátkodobého charakteru. Nejvíce lidí se hlásí na administrativní pozice a do jednosměnné výroby, běžné jsou vyšší desítky reakcí na jednu pozici. Vyplývá to z šetření personální agentury Grafton Recruitment.

Nejvíce uchazečů se na jedno pracovní místo hlásí v Praze. Nejčastěji mají zájem o administrativní a asistentské role bez angličtiny, u nichž jsou běžné vyšší desítky reakcí, a nekvalifikované pozice ve výrobě. Velký počet kandidátů přichází ze segmentu HoReCa, který je v současné době paralyzovaný vládními opatřeními proti šíření pandemie. Více zájemců registrují personalisté i v oboru podnikových služeb a poptávka ze strany uchazečů roste i v případě marketingových pozic a kvalifikovaných pozic ve stavebnictví. Hodně zájemců se hlásí i do logistiky, ovšem jen na pozice, které vyžadují jen řidičský průkaz skupiny B. Naopak na obchodní pozice, zejména v technických oborech, je reakcí meziročně méně.

V regionech je situace odlišná, na pozice se bez ohledu na obor hlásí méně kandidátů než před rokem. Lidé jsou opatrnější a spíš než nové pracovní příležitosti, spojené třeba i s lepšími podmínkami, vyhledávají jistotu, stabilitu a bezpečnost současného působiště. I proto si firmy v krajích stále stěžují na nedostatek pracovníků. Zvýšená je poptávka po pracovnících do výroby, obzvlášť do provozů na více směn, setrvale problematický je nábor IT pozic a méně se na volné pozice hlásí také lidé z finanční sféry. Chybí také uchazeči na odborné dělnické a řemeslnické pozice, jako svářeč, elektrikář, lakýrník, zámečník, brusič, CNC operátor či seřizovač.

„Vláda sice programem Antivirus zachovává zaměstnanost, způsobuje tím však do značné míry stagnaci pracovního trhu a neumožňuje, aby zaměstnavatelé, kteří mají potřebu pracovníky zaměstnávat, našli dostatečný počet volných kandidátů na trhu práce. Ukončení programu před koncem pandemie by na jednu stranu znamenalo dočasné navýšení míry nezaměstnanosti, na druhou stranu by to znamenalo oživení pracovního trhu,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Hlaste se jen na pozice, na které splňujete požadavky, radí personalisté

„Ve velkých městech dnes často uchazečijen zkouší štěstí a hlásí se i na nerelevantní pozice, na které nemají kvalifikaci. I kvůli tomu vidíme například v Praze nárůst počtu reakcí,“ říká Martin Malo s tím, že nejčastěji tento přístup aplikují právě propuštění zaměstnanci z turistického ruchu a gastronomie a absolventi vysokých škol, kteří zatím nejsou oborově vyhranění. „Uchazečům radíme, aby se zbytečně nehlásili na pozice, kde nesplňují požadavky. Jen tak to zkoušet je naprosto zbytečné a jen to sníží uchazečům sebevědomí, obzvlášť pokud na zaslané životopisy budou dostávat zamítavé odpovědi“ dodává Martin Malo.

Příklady inzerovaných pracovních pozic s žádnými či nadstandardními počty reakcí:

Údržbář elektro, Moravskoslezský kraj, 0 reakcí

Frézař, Moravskoslezský kraj, 0 reakcí

Java programátor, Moravskoslezský kraj, 0 reakcí

Svářeč, Jihočeský kraj, 0 reakcí

PLC programátor, Vysočina, 0 reakcí

Absolventské ekonomické pozice (asistentka, recepční, zákaznický servis), Vysočina – 30+ reakcí

Zákaznický servis, Moravskoslezský kraj, 30+ reakcí

Asistent/ka týmu s angličtinou - Praha - 10 - 15 reakcí

Projektový manažer v IT - Praha - 10 reakcí