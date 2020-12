MPO spouští „ošetřovné“ pro OSVČ za listopad, žádosti začne přijímat od 21. prosince

Brno, 20. prosince 2020 – Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka, mohou požádat o dotaci v další výzvě z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ. Výzva za listopad je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) webové adrese mpo.cz/osetrovneosvc. Žádosti mohou živnostníci podávat od 21. prosince.

Výzvu MPO vyhlásilo v návaznosti na schválení zákona o spotřebních daních Poslaneckou sněmovnou. Ten umožnuje kombinovat kompenzační bonus v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru.

„OSVČ mohou nyní kombinovat ošetřovné i s kompenzačním bonusem, dosáhnou tak na větší pomoc,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Nebudou se tak muset rozhodovat, jakou podporu zvolí. Nově mohou kompenzační bonus kombinovat s programem COVID - Nájemné, s ošetřovným pro živnostníky a s programem Antivirus. Získají tak od státu vyšší podporu.“

Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ začne MPO přijímat v pondělí 21. prosince 2020 od 9 hodin a bude možné je posílat do 21. ledna 2021. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků činí 400 Kč. „Doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „MPO je bude přijímat také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně.“

V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za dny od 1. do 17. listopadu 2020. Na další dny pouze tehdy, když dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti. Pokud se živnostník stará o dítě, které je žákem 3., 4. nebo 5. třídy (do 10 let), může žádat o podporu za dny od 1. do 29. listopadu 2020, za 30. listopad může žádat pouze tehdy, když dítě nemohlo navštívit školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti. O dotaci nelze žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte/handicapovaného člověka v domácí péči.

MPO má v rozpočtu na „ošetřovné“ pro OSVČ v současné době 250 milionů korun. Bude-li třeba, dojde k navýšení.

