OC FUTURUM bude pokrývat část své spotřeby ze solární energie

Brno, 9. prosince 2020 – Probíhající rekonstrukce OC FUTURUM přinese snížení emisí nákupního centra. Na jeho střechu nechala investiční společnost Trikaya nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, která se postará zhruba o 10 procent energetické spotřeby centra a jeho obchodů. Mezi těmi se nově objeví například dm-drogerie, módní značka Sinsay nebo chovatelské potřeby Super ZOO.

Obchodní centrum FUTURUM v městské části Brno-jih prochází v současné době rekonstrukcí, jejíž součástí je kromě rozšíření plochy a dalších stavebních úprav také instalace střešní fotovoltaické elektrárny. Celkem 1170 monokrystalických fotovoltaických panelů, dohromady o výkonu 386,1 kWp, bude zajišťovat část energetické spotřeby centra a obchodů v něm, čímž pomůže k částečnému přechodu na obnovitelné zdroje energie. Návratnost investice je počítána zhruba na 7 let. Průměrná roční produkce bude přes 400 MWh, což pokryje přes 10 procent roční spotřeby elektřiny nákupního centra. V nejteplejších měsících roku by průměrná denní produkce měla být až 1820 kWh. To je v tomto období výhodné zejména kvůli používání klimatizace, která spotřebu elektřiny značně zvyšuje.

Tento způsob využití prostoru je na českém retailovém trhu stále ojedinělý. „Široké střechy nákupních center zůstávají často nevyužité. Získávání obnovitelné energie pro provoz obchodních center z vlastních zdrojů je přitom možnou cestou, jak vysokou spotřebu nákupních center snižovat, a přitom omezit produkci emisí. Budeme rádi, když naše obchodní centrum bude v tomto sloužit jako vzor pro ostatní nákupní centra a retailové parky,“ říká výkonný ředitel společnosti Trikaya Alexej Veselý. Společnost tak dokazuje, že udržitelné chování je pro ni jednou z priorit a podepsané Memorandum o snižování emisí CO 2 s městem bere zcela vážně.

Modernizace, jejíž ukončení plánuje Trikaya na první polovinu příštího roku, znamená pro OC FUTURUM kromě nižších emisí také příchod nových nájemců. „Vedle stávajících obchodů, mezi které patří například Gate, Pepco, Alpine Pro, Takko nebo Kanzelsberger, se zákazníci mohou těšit na dm-drogerii, která se do obchodního centra vrací po několika letech. Velkým lákadlem bude také prodejna Sinsay zaměřená zejména na mladé nebo obchod s chovatelskými potřebami Super Zoo,“ doplňuje marketingová manažerka OC FUTURUM Kristýna Vobecká. Prodejna Sinsay bude přitom první otevřenou prodejnou této značky v Brně.

Obchodní centrum je po celou dobu rekonstrukce částečně otevřeno a již nyní mohou zákaznici vidět nově vznikající fasádu centra, která bude díky oranžovo červenému ladění nepřehlédnutelná.