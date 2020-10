Brno pomáhá gastropodnikům, umožňuje rozvážkovým službám vjet více do centra

Brno, 19. října 2020 – Brno se rozhodlo pomoci restauracím v samotném centru Brna. V běžném režimu mohou rozvážkové služby pouze do podoblastí Jezuitská, Měnínská a Bašty. Vzhledem k aktuální situaci si mohou zažádat o povolení ještě do podoblastí Zelný trh a Rašínova. Pohodlněji se tak dostanou k podnikům, které jsou nyní na rozvážení jídel de facto závislé.

„Chceme tímto rychlým krokem pomoci provozovatelům restaurací a bister, kteří se v této době rozhodnou zachovat provoz kuchyně. Rozvážkové služby umožní, aby mohli nadále zůstat v kontaktu se svými zákazníky a nezůstali závislí jen na lidech, kteří si přijdou pro jídlo do okénka. Věříme, že toto gesto bude mít reálný dopad na jejich tržby a pomůže jim překonat složité období, které nás všechny v následujících dnech čeká,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Povolení k vjezdu do dvou nových podoblastí bude rozvážkovým službám vydáváno na dobu, kdy vláda ponechá uzavřené restaurace pro veřejnost (aktuální opatření platí do 3. 11. včetně). „Rozvážkové služby, které jsou už dnes v systému vjezdů zavedeny, si mohou o rozšíření vjezdových oprávnění požádat na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Do předmětu uveďte Rozvážkové služby – nouzový stav, urychlíte tím vyřízení své žádosti,“ vyzval radní pro dopravu Petr Kratochvíl. „Oprávnění bude rozšířeno o oblasti Rašínova a Zelný trh, nebude zahrnovat podoblast Pěší zóna, tedy Masarykovu, náměstí Svobody nebo Českou,“ zdůraznil.

Vjezd do podoblasti Zelný trh je umožněn přes Šilingrovo náměstí a ulici Biskupskou, výjezd je pak ulicí Radnickou a Panskou. Vjezd do podoblasti Rašínova je přes Moravské náměstí.