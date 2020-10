Podnikni to! uspořádá bezplatný online kurz podnikání pro ženy

Brno, 2. října 2020 – Městská část Brno-střed společně s Podnikni to! připravila pro všechny podnikavé ženy a maminky speciální kurz podnikání. Série praktických a motivačních workshopů Podnikni to! poběží od října do listopadu letošního roku. Kurz je určen všem ženám, zapojit se však mohou i tatínci na rodičovské dovolené. Úvodní workshop s názvem Podnikni to! pro ženy a maminky odstartuje online ve čtvrtek 8. října 2020 v 9.30 na platformě Zoom.

Kurz se uskuteční už potřetí, loňského ročníku se zúčastnily desítky zapálených žen a maminek. Některé, v návaznosti na získané postřehy a zkušenosti, už teď rozjíždějí vlastní podniky. Desítky absolventek praktických kurzů Podnikni to! už mají za sebou zkušenost s rozjezdem vlastního podnikání během zaměstnání nebo péče o dítě na rodičovské dovolené. S odstupem času se shodují v jednom: samotná touha pustit se do něčeho nového, dobrý nápad a odvaha není všechno. Zapotřebí jsou také specifické znalosti a praktické dovednosti. „V začátcích podnikání mi velmi pomohlo, že jsem měla k dispozici zkušenější podnikatelku, která mi pomohla ujasnit si základy, minimalizovat riziko a najít skutečný nápad s potenciálem,“ popisuje své začátky podnikání Alena Peterková, jedna z prvních absolventek projektu Podnikni to! konaných na radnici Brno-střed.

V rámci kurzu Podnikni to! se účastníci seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, jak systematicky otestovat jejich potenciál a finanční udržitelnost nebo jak rozvinout nápad ve fungující podnikatelský projekt.

„Ještě před samotným začátkem podnikání si mohou ženy a maminky vše prakticky vyzkoušet na vlastním projektu, doplnit si potřebné znalosti, získat názor zkušených podnikatelů a až poté se rozhodnout, zda se budou vlastnímu podnikání naplno věnovat,“ doplňuje lektorka kurzu a spoluzakladatelka Reshoperu Eva Knirschová.

Úvodní workshop s názvem Podnikni to! pro ženy a maminky odstartuje ve čtvrtek 8. října 2020 v 9.30 hodin online na platformě Zoom. Spoluautor projektu, podnikatel a lektor Max Dužek k tomu dodává: „Na prvním setkání účastníci zjistí, jak najít podnikatelskou příležitost a jak ji odprezentovat svému okolí. Budeme se věnovat i motivacím a překážkám jednotlivých účastníků. Cílem je, aby na konci kurzu uměl každý najít podnikatelskou příležitost a systematicky otestovat potenciál nápadu bez velkých investic a s minimem rizika.“

Celkem je připraveno osm tematických online setkání, která se uskuteční jednou týdně vždy ve čtvrtek dopoledne od půl desáté do dvanácti hodin. Kurz je zdarma a proběhne online prostřednictvím platformy Zoom. Na kurz je možné se přihlásit online na facebookové události Podnikni to! pro ženy a maminky nebo přes e-mail na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .