Veletrhy Brno jsou koronavirem nejpostiženější městskou firmou

Brno, 8. září 2020 - Pandemie koronaviru a s tím související preventivní opatření vážně ovlivnily chod městské společnosti Veletrhy Brno. Ta byla nucena zrušit plánované akce a výrazně omezit svou činnost. Nastalou situací se intenzivně zabývá i vedení města. Město si také nechalo vypracovat analýzu, jak veletrhy zachránit.

„Veletrhy Brno jsou nejpostiženější městskou firmou v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Přijatá vládní opatření téměř zastavila chod společnosti a my na tuto složitou situaci musíme reagovat. Z tohoto důvodu jsme si nechali zpracovat ekonomickou analýzu, která ukazuje, jakými kroky by se společnost měla ubírat a jaká opatření by měla přijmout. Hlavním cílem je firmu zachránit a vrátit veletrhy zpět na výstaviště,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Odbornou analýzu pro město Brno vypracovala společnost Deloitte. Ta ji minulý týden odprezentovala brněnským radním. „Na zasedání jsme analýzu vzali jako Rada města Brna na vědomí. Také jsme schválili smlouvu, díky níž budeme moci studii a v ní popsané rady předat společnosti Veletrhy Brno, aby se s ní seznámil její management a zaměstnanci. Neméně důležitý je i pokyn pro představenstvo společnosti, aby začalo podnikat kroky popsané v analýze, které povedou k restrukturalizaci společnosti,“ uvedl Petr Kratochvíl, místopředseda představenstva společnosti Veletrhy Brno.

Primátorka Markéta Vaňková bude také o situaci na veletrzích jednat s vládou ČR: „Ráda bych, aby byly upraveny podmínky, za kterých je možné pořádat hromadné akce, a to ve vztahu k veletrhům. Ty brněnské jsou pro město srdeční záležitostí a my je chceme zachránit. Dalším tématem, které chci při jednání s vládou otevřít, jsou kompenzace za ztráty, které společnost utrpěla.“