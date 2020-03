10 tipů, jak zvládnout home office nejen v době koronavirové epidemie

Brno, 22. března 2020 – Zavřené bary i restaurace, do MHD jenom s rouškou, zákaz zbytečného vycházení. Opatření, která mají zabránit šíření nového koronaviru ovlivňují život všech Čechů. Mnoho z nich zůstává kvůli zavřeným školám doma s dětmi, velká část lidí ale musí normálně fungovat a každý den pracovat. Vzhledem k okolnostem ale většina zaměstnavatelů u profesí, kde je to jen trochu možné, nabízí lidem práci z domu, takzvaný home office.

K takovému kroku přistoupil ve své firmě například Tomáš Pokorný. „Věnujeme se účetnictví a administrativě, není proto nutné, aby zaměstnanci docházeli do kanceláře. Všichni už skoro týden pracujeme z domova. Ochrana zdraví mých zaměstnanců je pro mě totiž prioritou. Pokud to není bezpodmínečně nutné, neměli by vycházet z domu,“ myslí si Tomáš Pokorný.

Podle něj se většina úkolů, které jeho zaměstnanci potřebují plnit, dá zvládnou bez problému online. „Fungujeme přes internet. Společné porady pořádáme přes službu Zoom, nejrůznější dokumenty si sdílíme přes Dropbox. Pokud potřebujeme, využíváme také Dokumenty Google. Různé ad hoc věci pak řešíme operativně přes telefon, nebo e-mailem,“ popsal majitel firmy.

Pro funkční home office je tak nutné především kvalitní internetové připojení. „Zaměstnanci se díky internetu dostanou do firemních intranetů a dalších systémů. Schůzky pak bez problémů zvládnou přes Skype nebo podobné komunikační platformy. Není výjimkou, že taková jednání probíhají mezi desítkou lidí z různých koutů světa, aniž by některý z nich opustil svůj obývák a vystavil se tak nebezpečí nákazy,“ nastínil možnosti moderní doby marketingový ředitel společnosti netbox, která poskytuje internetové připojení, Lukáš Pazourek.

Onlinovou komunikaci ale při práci v době pandemie nového koronaviru nevyužívají jen zaměstnanci a majitelé soukromých firem. Po uzavření škol přes internet udržují kontakt se svými žáky i učitelé. „Nevíme, jak dlouho budou školy zavřené. Nemůžeme si dovolit zameškat tolik hodin výuky. Zejména u studentů, kteří mají letos maturovat, by to byl problém. Snažím se proto se svými žáky komunikovat prostřednictvím e-mailu. Posílám jim nejrůznější úkoly, pracovní listy nebo zajímavá videa k tématům, která probíráme. Někteří kolegové už taky využili možnost konferenčních video hovorů přes internet,“ uvedla učitelka ze Střední zdravotnické školy v Trutnově Lenka Šklubalová.

Pro spoustu lidí je práce z domu novinkou. Podle průzkumu společnosti LMC mohlo před karanténními opatřeními home office využívat jen zhruba dvacet procent zaměstnanců. Mnoho dalších, kterým teď jejich nadřízený práci z domu umožnil, si na nový systém práce musí teprve zvykat. „Nikdy jsem z domu nepracovala a musím říct, že to pro mě není úplně jednoduché. Po chvíli člověk úplně ztratí přehled o tom, co je za den. Mám také trochu problém s udržením soustředění,“ popsala například Anna Říhová.

10 tipů, jak zvládnout práci z domu: