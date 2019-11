Veletrh práce JobChallenge představí studentům přes 130 zaměstnavatelů

Brno, 19. listopadu 2019 – Největší brněnské vysoké školy se spojily a již 13. rokem pořádají Veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy VŠ JobChallenge. Ten se uskuteční 20. listopadu od 9:00 na brněnském výstavišti. Rekordních 132 českých a mezinárodních společností nabídne studentům stáže, zkrácené i plné úvazky v 15 různých oborech po celé České republice.

Nebudou chybět ani zástupci ze státní správy. Studenti se mohou těšit na bohatý doprovodný program. Připravené jsou rozvojové workshopy, TALK shows se zaměstnavateli, konzultace životopisů i veletržní soutěž o skvělé ceny. Vstup je zdarma.

Veletrh JobChallenge není jen o získávání pracovních nabídek. Je ideální i pro ty, kteří si chtějí udělat přehled o současné situaci na trhu práce. Zaměstnavatelé prozrazují, jak se pohybují nástupní mzdy, jaké dovednosti od uchazečů očekávají i jak probíhají výběrová řízení. I to je možný důvod, proč každoročně roste počet návštěvníků. Letos se jich očekává více než 2 700. „Veletrh je vhodný jak pro prváky, páťáky, tak i čerstvé absolventy. Je především o osobním setkání, navazování kontaktů a také porovnání různých firemních kultur,“ vyzdvihuje Kristýna Dzurinová, koordinátorka vztahů se zaměstnavateli.

Zaměstnavatelé chtějí zachytit talenty už při jejich studiu a nalákat je právě do své firmy. Vzhledem k současné situaci na trhu práce se tento boj o kvalitní pracovníky přiostřuje. To se odráží ve vysoké účasti firem na veletrhu, unikátních prezentačních stáncích a vylepšování výběrových řízení tak, aby zanechávala dobrý dojem na uchazeče. Studenti mají jedinečnou příležitost si najít první odbornou praxi už na Veletrhu JobChallenge. Ačkoliv je situace na trhu poměrně příznivá, ani oni to nemají jednoduché, protože se potřebují odlišit od téměř 200 tisíc studentů vysokých škol v ČR.

Vystavovatelé provedou studenty po své firmě pomocí virtuální reality. Přivezou i moderní technologie a ukázky své práce. O zážitky bude postaráno i díky možnosti vyzkoušet si roli hlasatele předpovědi počasí a experimentování s vakuem. Další společnosti si připravily soutěže, testy typologie osobnosti, které se často objevují u výběrových řízení nebo přivezou maséra či vybudují funzóny. Mezi vystavovatele patří např. SEACOMP, Česká televize,Avast, ŠKODA Transportation, Notino, Honeywell nebo BOSCH ČESKÁ REPUBLIKA.

Novinkou pro letošní rok je vylepšený doprovodný program, který se rozšířil o workshopy. Ty pomůžou vypilovat online prezentaci na Facebooku a LinkedInu pro potřeby výběrového řízení nebo přiblíží, jak úspěšně řídit projekty a které nástroje využívat v projektovém managementu. Mimo workshopy budou po celý den probíhat TALK shows s 10 společnostmi, které se představí během pětadvaceti minut.

Na hledání práce nebo seznámení s firmami se návštěvníci dobře připraví díky Poradenskému HUBu. Přímo na ploše se tak budou konzultovat životopisy i radit, jak zanechat dobrý dojem na vystavovatele. Na veletrhu se dá strávit celý den – k odpočinku budou připraveny chill-out zóny, zajištěné je občerstvení i kavárna. Ve veletržní soutěži mohou návštěvníci vyhrát hodnotné ceny od vystavovatelů (Apple WatchSeries 4, foťák Instax mini, let vrtulníkem a další ceny).

Z loňského průzkumu Veletrhu JobChallenge vyplývá, že návštěvníci mají největší zájem o pracovní pozice v obchodu, marketingu, administrativě a technických oborech.„O tom, že se studenti nespokojí pouze s inzeráty na internetu, svědčí i statistiky které dokazují, že 68 % návštěvníků přichází, aby si našlo práci nebo stáž,“ prozradila Laura Šarköziová, koordinátorka akce. Požadavky studentů i zaměstnavatelů se reflektovaly v obměně téměř poloviny vystavovatelů.