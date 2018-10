Nejvýznamnějším českým vynálezcem byl zvolen Antonín Holý

Brno, 3. října 2018 – V popředí velká jména české a světové vědy a mezi nimi zástupci nejmladší generace současných inovátorů. Tak vypadá pořadí internetové ankety o největšího českého vynálezce, jejíž výsledky vyhlásila společnost Renishaw, iniciátor kampaně, na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně. Edukativní projekt Český vynálezce zmapoval osobnosti české i slovenské techniky.

Česká veřejnost považuje za největšího českého vynálezce chemika světového významu Antonína Holého (1936 – 2012), který během svého života syntetizoval více než tisíc sloučenin včetně medikamentů v oblasti léčby AIDS či hepatitidy typu B. Hlasování na druhé místo vyneslo čerstvého absolventa ČVUT, vývojáře zdravotnických zařízení Marka Nováka, který stojí za projektem miniaturního glukometru XGLU. Trojici doplňuje vynálezce měkkých kontaktních čoček Otto Wichterle.

V dalším pořadí figurují vynálezce radiolokátoru Tamara Vlastimil Pech, všestranný technik a průmyslník František Křižík, ale i zástupce současných inovátorů, konstruktér motorových prken Martin Šula. O pořadí rozhodly hlasy více než 140 tisíc internetových uživatelů.

„Vynálezci bohužel nemají věhlas sportovců a zpěváků, jejich obrázky nezdobí stěny dětských pokojů a většina jmen je známá jen několika nadšencům. To je důvod, proč vznikl Český vynálezce, projekt, který chce veřejnosti přiblížit zajímavé osobnosti vědy a techniky včetně méně známých jmen právě v roce spojeném s významnými výročími. A třeba i někoho inspirovat příběhem těchto vynálezců,“ uvedl při vyhlášení výsledků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Josef Sláma, generální ředitel české pobočky společnosti Renishaw, kterého těší, že veřejnost v průběhu kampaně přicházela s vlastními náměty a tipy.

Společnost Renishaw vidí budoucnost v inovacích a dlouhodobě investuje do výzkumu a vývoje částky na úrovni 15 % obratu. V právě uplynulém finančním roce 2017/2018 investice činila v přepočtu asi 2,3 miliardy korun. Produktové portfolio této společnosti se během let rozšířilo z metrologie i do medicínských a vědeckých aplikací a v posledních letech i do atraktivního segmentu additivemanufacturing, tedy 3D tisku z kovových prášků.