Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů

Brno, 12. června 2023 - Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži.

V 15. ročníku soutěže o Ceny ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě (2022/2023) si Brno odneslo cenu za inovaci ve veřejné správě, a to konkrétně v kategorii, která se zaměřuje na řešení přínosné přímo pro občana. Brno ocenění získalo za projekt, díky kterému se podařilo zachovat několik desítek stromů v Technologickém parku. U těch se při běžném dendrologickém průzkumu zdálo, že je bude nutné vykácet. Při využití pokročilé metody Adbian, kterou aplikoval brněnský startup Arbo Technologies a která vede k mnohonásobně přesnějšímu určení stavu stromů, se ale ukázalo, že ze zhruba šedesáti stromů mohou zůstat všechny až na čtyři.

„Ačkoli spolupráce probíhala napřímo mezi městskou společností a startupem, město ji iniciovalo a po celou dobu jí dodávalo příznivý vítr do plachet. Vzalo na sebe taky veškerá rizika,“ popsal tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil, který Cenu MV převzal na slavnostním vyhlášení v rámci olomoucké konference kvality ve veřejné správě. „Městské společnosti, s ohledem na to, že jsou součástí veřejné sféry a hospodaří s penězi daňových poplatníků, jsou k testování neověřených postupů zdrženlivé. V tomto případě ale hraje roli i to, že Technologický park funguje jako taková naše městská laboratoř a na inovace a experimenty je přímo stavěná. Teď už prověřený postup ale mohou bez obav využívat i další společnosti, a v širším kontextu se ukázalo, že takováto inovativní spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je možná,“ dodal.

Firma Arbo Technologies pečuje o zeleň na základě vyhodnocování dat. Používá k tomu metodu Adbian, která analyzuje stabilitu stromů. Metoda vychází z poznatků aplikované biomechaniky a částečně využívá též umělou inteligenci. Na základě datových analýz lze ve výsledku určit, které dřeviny je třeba vykácet a které mohou zůstat.

Zdraví stromů vyhodnocuje speciální aplikace. Přes ni výzkumník udělá sken kmene, načež je možné vytvořit 3D model sledovaného stromu a detailně posoudit jeho stav. Skenování kmenů přitom neprobíhá jednorázově, ale průběžně vícekrát. Pořízená data jsou tak přesnější než při tradičním dendrologickém výzkumu, což se ukázalo i v Technologickém parku, kde zůstaly zachovány vzrostlé stromy, které zabraňují přehřívání a poskytují jeho návštěvníkům dostatek stínu a pohodlí například pro pikniky. Samotná společnost ušetřila náklady za kácení stromů a díky záštitě města si bez většího finančního rizika ověřila, jak pečovat o zeleň. Mohou se u ní navíc inspirovat další brněnské městské firmy či městské části.

Za uvedenou spolupráci bylo Brno oceněno i v soutěži Chytrá města 2022 a od ministerstva pro místní rozvoj získalo certifikát kvality projektu Smart City.

Zdroj a foto: TIS MMB