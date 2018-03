STUDENT AGENCY začala spolupracovat s Click2Claim

Brno, 15. března 2018 - Zpožděné či zrušené lety nejsou v dnešní době ničím překvapivým. Pokud je taková nepravidelnost v letu zaviněná leteckým dopravcem, má cestující nárok na finanční kompenzaci. STUDENT AGENCY nově uplatňuje aktivní přístup ke kompenzacím v případě zpoždění také pro zákazníky v letecké dopravě. Zajištění jejich vyplacení aktivně nabízí ve spolupráci se společností Click2Claim.

„V případě, že dojde k výraznému zpoždění letu, má cestující nárok na občerstvení, odpovídající době čekání a dva telefonní hovory nebo e-maily zdarma,“ říká Věra Janičinová, ředitelka prodeje letenek STUDENT AGENCY.

„Při zrušení letu má navíc dopravce cestujícímu zajistit náhradní let v nejbližším možném termínu. Pokud letadlo odlétá až druhý den, má pak nárok na ubytování v hotelu a dopravu mezi hotelem a letištěm,“ dodává František Herynk, jednatel společnosti Click2Claim.

Ve chvíli, kdy má vinou letecké společnosti letadlo zpoždění, či je let dokonce zrušen, a do cílové destinace dorazí minimálně o tři hodiny později, má zákazník nárok na finanční kompenzaci. Ta může být ve výši 250, 400 nebo 600 €. Výše závisí na letové vzdálenosti – při cestě do 1 500 km jde o kompenzaci ve výši 250 €, 400 € dostanou cestující, kteří letěli 1 501–3 500 km a při letu nad 3 500 km je výše odškodnění 600 €. Toto platí, je-li dopravce registrován v Evropské unii, nebo když cesta probíhá z letiště na území EU.

Právě pro výše zmíněné případy společnost STUDENT AGENCY uzavřela partnerství se společností Click2Claim, která se zabývá vymáháním finančních kompenzací. Společnou službu Travel Asistent nabízí STUDENT AGENCY svým klientům k nákupu letenek za 49 Kč.

„Díky této spolupráci získají klienti užitečnou službu, která jim je nápomocna v případě potíží na letišti. Mají možnost se telefonicky obrátit na odborné pracovníky Click2Claim, kteří jim poradí, jak dále postupovat. Tisíce klientů tak získají neocenitelnou pomoc při problémech s letem,“ uzavírá František Herynk.