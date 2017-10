Centropol expanduje, v Zábrdovicích otevřel další zákaznické centrum

Brno, 16. října 2017 - Společnost Centropol, přední dodavatel elektřinu a plynu v ČR, otevřela ve středu 11. října 2017 nové Zákaznické centrum Centropol v Brně - Zábrdovicích, v ulici Bratislavská 184/2a. Do konce roku firma plánuje v Česku otevřít celkem 12 zákaznických center, příští rok pak dalších šest.

V nově otevřeném zákaznickém centru si stávající či potenciální zákazníci společnosti Centropol budou moci vyřídit veškerou administrativu od změn tarifu či adresy až po podrobnosti k vyúčtování apod. Zákazníci si tu mohou také třeba nechat poradit, jak mohou ušetřit za elektřinu a plyn. Otevírání zákaznických center je součástí nové obchodní firemní strategie společnosti Centropol.

“I v dnešní technologicky vyspělé době je potřeba osobního lidského kontaktu. Ne každý chce fungovat pouze prostřednictvím internetu, chytrého telefonu či telefonátu s někým, koho nevidí. A netýká se to jen starších lidí,” říká Vladimír Baletka, regionální ředitel pro oblast Moravy společnosti Centropol.

Nově otevřené zákaznické centrum na Bratislavské ulici 184/2a v brněnské čtvrti Zábrdovice je pro zákazníky k dispozici ve všední dny (pondělí až pátek). V pondělí, středu od 07:30 do 17:00 hodin, v úterky a čtvrtky od 07:30 do 16:00 hodin a v pátek od 07:30 do 15:00 hodin. O zákazníky se budou starat dva zaměstnanci.

„V současnosti máme po celé republice na 300 000 odběrných míst. V Brně a okolí dodáváme energie zhruba třiceti tisícům domácností, firem a institucí. Již nyní je zřejmé, že náš nový přístup k zákazníkům i prostřednictvím nově otevíraných center má odraz v počtu uzavřených smluv. Jen v srpnu se naše konto rozrostlo o deset tisíc nových klientů, které nyní budeme přihlašovat. Těšíme se tak z reálné prognózy meziročního růstu deseti procent,“ dodává Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů a mluvčí společnosti.

CENTROPOL ENERGY a.s., je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat společnosti Centropol bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem firmy je český podnikatel Aleš Graf.