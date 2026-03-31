Trafostanice v Bystrci získala umělecký kabát
Brno, 22. června 2026 - Už 360 trafostanic na distribučním území společnosti EG.D už dostalo novou podobu díky projektu Street Art. Nejnovější z nich vznikla v brněnské Bystrci ve spolupráci s městem Brnem a projektem #PripravBrno, který podporuje přípravu města na klimatické změny a udržitelný rozvoj.
EG.D proměnilo v Brně-Bystrci běžnou technickou stavbu v barevný příběh o budoucnosti města. Nová malba zobrazuje přírodu, zeleň, udržitelnou dopravu, rodinu i drobné každodenní kroky, které pomáhají vytvářet příjemnější a odolnější městské prostředí. Trafostanice tak nepřipomíná jen důležitou součást energetické infrastruktury, ale také myšlenku, že na rozvoji města se mohou podílet obyvatelé, firmy i veřejné instituce.
Realizace navazuje na dlouhodobou iniciativu EG.D, která se oživování trafostanic prostřednictvím street artu věnuje už od roku 2015. První umělecky upravená trafostanice vznikla v Jihlavě a od té doby se počet podobných realizací rozrostl z několika jednotek na dnešních téměř 360 napříč jižní Moravou, jižními Čechami, Vysočinou i dalšími částmi distribučního území společnosti.
Projekt Street Art bude pokračovat také letos. Další nové malby se objeví kromě Brna objeví například v Českých Budějovicích, Dubňanech nebo Žďáru nad Sázavou.
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