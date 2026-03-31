V Líšni u hřbitova byla dokončena modernizace elektrické sítě
Brno, 31. března 2026 - Společnost EG.D dokončila modernizaci elektrické sítě v brněnské městské části Líšeň. V lokalitě u hřbitova na ulici Šimáčkova nahradila původní venkovní vedení nízkého i vysokého napětí kabely uloženými do země. Součástí projektu byla také výměna sloupové trafostanice za novou kioskovou.
Investice v hodnotě téměř 13 milionů korun přinesla zásadní zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny. Původní vedení, které vedlo přes zahrádkářskou kolonii, bylo obtížně přístupné pro údržbu a náchylné k poruchám způsobeným extrémním počasím. Energetici proto vedení schovali pod zem. Nové řešení pomocí kabelizace tato rizika výrazně omezuje.
„Kabelizace je dlouhodobě jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zajistit spolehlivou dodávku elektřiny i v náročných lokalitách. V Líšni jsme díky tomu výrazně snížili riziko výpadků a zároveň zlepšili podmínky pro budoucí rozvoj území,“ říká Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka EG.D.
Projekt je součástí širší modernizace distribuční sítě, která reaguje na rostoucí nároky domácností i podnikatelů. Obyvatelé Líšně tak získávají stabilnější dodávky elektřiny i větší komfort. Zároveň lidé v lokalitě získali odstraněním sloupů lepší vzhled daného místa.
Foto: EG.D
