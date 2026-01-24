Mycroft Mind mění fotovoltaiku na predikovatelný zdroj
Brno, 28. ledna 2026 – Rozvoj fotovoltaický elektráren zvyšuje tlak na stabilitu energetických sítí. Výroba elektřiny ze slunce je ekologická, ale zároveň velmi proměnlivá a závislá na lokální oblačnosti. To komplikuje řízení distribučních soustav i obchodování na krátkodobých trzích. Brněnská technologická společnost Mycroft Mind, člen Skupiny TTC, na tuto výzvu reaguje řešením SkyEye, prediktivní solární AI kamerou, která umožňuje velmi přesnou krátkodobou předpověď výkonu fotovoltaických elektráren, a to s úspěšností až 96 procent.
Zatímco běžné predikce výroby z fotovoltaiky vycházejí především z plošných meteorologických modelů a satelitních dat, SkyEye pracuje s detailními informacemi přímo z místa instalace. Kombinuje kamerový systém, lokální senzory a modely strojového učení, díky čemuž dokáže zachytit rychlé změny počasí, které mají zásadní vliv na okamžitý výkon elektrárny. Vývoj řešení SkyEye navazuje také na zapojení společnosti Mycroft Mind do evropské iniciativy IPCEI v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií, která podporuje strategický výzkum a inovace v klíčových technologických oblastech.
„U fotovoltaiky dnes často nejde o to vědět, jak bude za tři dny, ale co se stane za pět nebo patnáct minut. Právě v tomto horizontu klasické modely narážejí na své limity,“ říká Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu společnosti Mycroft Mind. „SkyEye dokáže v praxi vidět přicházející oblačnost dříve, než se projeví poklesem výkonu, a umožňuje reagovat v reálném čase.“
Kamera, která se učí konkrétní elektrárnu
SkyEye je solární AI kamera s integrovanou výpočetní jednotkou, instalovaná přímo u fotovoltaické elektrárny. Pomocí širokoúhlého objektivu kontinuálně snímá oblohu ve vysokém rozlišení a obrazová data kombinuje s informacemi z lokálních senzorů, jako je intenzita slunečního záření, teplota nebo rychlost větru.
Klíčovou roli hraje umělá inteligence, která se postupně učí specifika dané lokality a jejího mikroklimatu. Výpočty probíhají přímo v zařízení pomocí tzv. edge computingu, což umožňuje velmi rychlou reakci bez nutnosti přenosu velkých objemů dat do cloudu.
Podle interních měření dosahuje úspěšnost predikcí v horizontu následujících 120 minut přibližně 96 procent. To je zásadní zejména pro intradenní obchodování s elektřinou, řízení odchylek nebo optimalizaci provozu bateriových systémů.
Od fotovoltaiky k chytré energetice
SkyEye je určené především pro střední a velké solární parky, jeho využití ale sahá i do oblasti chytré energetiky. Predikce lze kombinovat s řízením bateriových úložišť, nabíjením elektromobilů nebo optimalizací spotřeby v průmyslových areálech. Řešení je součástí širší softwarové platformy Energy Intelligence Center, která umožňuje pracovat nejen s jednotlivými elektrárnami, ale i s celými portfolii energetických zdrojů.
„SkyEye není jen zařízení, ale součást širšího systému, který propojuje data, algoritmy a řízení provozu a výroby. Právě tato kombinace umožňuje, aby energetika fungovala chytřeji, s menšími ztrátami, nižšími náklady a vyšší stabilitou,“ uzavírá Petr Možný.
Foto: Mycroft Mind
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Veletrhy, konference a semináře
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31