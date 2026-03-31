Trafostanice v Brně vzdává hold bojovníkovi Jiřímu Procházkovi
Brno, 11. dubna 2026 – Technická stavba může být i uměleckým zážitkem. Nově o tom přesvědčuje trafostanice v Brně na pomezí městské části Bosonohy a nedalekého Troubska, která dostala originální streetartovou podobu inspirovanou českým nejúspěšnějším MMA zápasníkem Jiřím Procházkou. Malba vznikla v rámci dlouhodobého projektu společnosti EG.D ve spolupráci s ateliérem Malujeme jinak.
Cílem projektu streetart je proměňovat často nevzhledné trafostanice v moderní a vizuálně atraktivní místa, která respektují charakter dané lokality. Jiří Procházka byl v březnu oceněn titulem Sportovec Jihomoravského kraje 2025 a je také ikonou tuzemského bojového sportu. Malba mu zároveň symbolicky vyjadřuje podporu před jeho titulovým zápasem v organizaci UFC, který ho čeká v sobotu 11. dubna proti Novozélanďanovi Ulbergovi.
„Snažíme se, aby trafostanice nebyly jen technickým prvkem v krajině, ale přirozenou součástí veřejného prostoru. Vždy hledáme motivy, které mají vztah k místu a lidem, kteří tu žijí,“ uvedla Zuzana Oujezdská, oblastní manažerka EG.D, která za projektem od začátku stojí.
Autory malby jsou výtvarníci Aleš Veselý a Lukáš Veselý, kteří pracovali s estetikou pixel artu a herních bojových titulů. Výsledné dílo spojuje moderní street art, lokální patriotismus i podporu jednoho z nejúspěšnějších českých sportovců současnosti. „Touto realizací jsme chtěli vyjádřit respekt a podporu výjimečné osobnosti českého sportu. Zároveň jsme hledali formu, která propojí současný vizuální jazyk s nostalgií herní estetiky, kterou si spojujeme s devadesátými lety,“ uvádějí autoři malby Aleš Veselý a Lukáš Veselý.
Projekt streetartu v rámci distribučního území EG.D funguje už řadu let. Aktuálně už malby zdobí přes 340 trafostanic v Jihomoravském, Jihočeském, Zlínském a Olomouckém kraji a také v Kraji Vysočina a každoročně přibývají desítky dalších s nejrůznější tématikou od přírody přes techniku až po sport.
Foto: E.ON
