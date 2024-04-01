SAKO Brno opět umyje většinu z 58 tisíc černých popelnic ve městě
Brno, 15. května 2026 – Brno má aktuálně v ulicích města rozmístěno přesně 58 645 černých popelnic a kontejnerů. Většina z nich projde až do konce října pravidelnou očistou. Tu obstarávají dvě speciální vozidla společnosti SAKO Brno, která se stará o svoz komunálního odpadu.
Mytí černých nádob je v Brně tradicí. Uskutečňuje se již víc 15 let a pro uživatele popelnic je zcela zdarma. Služba, která není v České republice úplně standardní, probíhá během pravidelného svozu odpadu. Nádoby se vyprázdní a pod vysokým tlakem ostříknou horkou vodou bez saponátů. Čištěním se popelnice zároveň dezinfikují. Veškerou špinavou vodu z mytí zachycují sběrné vany speciálních vozidel.
Použitá voda se odváží do areálu SAKO Brno na Černovické, kde se předá k vyčištění. „Tímto způsobem nedochází ke znečišťování ulic. Dezinfekce horkou vodou bez saponátů nezatěžuje okolní prostředí a je tak nejekologičtější variantou,“ informuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.
Obě speciální vozidla na čištění odpadových nádob disponují také vysokotlakou hadicí sloužící k ručnímu způsobu mytí. SAKO Brno bude proto letos čistit také nádoby pro oddělený sběr skla, tzv. DUO zvony. Těch je v Brně 492.
Zdroj a foto: SAKO Brno
