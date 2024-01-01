Tříletý projekt MECOG-CE vyvrcholil mezinárodní konferencí a memorandem
Brno, 23. března 2026 - Celkem 76 nasdílených příkladů dobré praxe, 17 odborných publikací, metodických materiálů nebo akčních plánů včetně zásadní Strategie posilování metropolitní spolupráce a více než 300 zapojených lidí do bezpočtu aktivit. To vše přinesl mezinárodní projekt MECOG-CE, který město Brno po tři roky vedlo. Třešničkou na dortu za jeho výstupy byla závěrečná mezinárodní konference, která se uskutečnila 19. března v Brně a završil ji slavnostní podpis Memoranda o spolupráci mezi projektovými partnery.
Konference „Řešení pro silnou metropolitní spolupráci a řízení – metropolitní oblasti pro evropskou soudržnost a růst“ se odehrála v Uměleckoprůmyslovém muzeu a představila hlavní výsledky tříletého projektu. Hlavním tématem byly nástroje posilování metropolitní spolupráce – integrovaná veřejná doprava, podpora lokální produkce potravin, participativní strategické plánování, vývoj prototypových řešení na různé metropolitní výzvy a silnější zapojení stakeholderů. Účastníci a účastnice diskutovali o praktických nástrojích a přístupech k metropolitní spolupráci a o budoucnosti metropolitních oblastí z české i evropské perspektivy a zúčastnili se tematických workshopů.
Klíčovým momentem konference byl podpis Memoranda o spolupráci zástupci devíti partnerských měst, metropolitních oblastí a výzkumných institucí angažujících se v projektu (viz níže). Podpisem memoranda potvrdili zájem pokračovat ve spolupráci i po skončení projektu.
„Metropolitní oblasti jsou motorem ekonomického růstu, inovací a kvality života, ale jejich role je pořád nedostatečně zohledněna v evropských a národních politikách. Podepsáním tohoto Memoranda o spolupráci potvrzujeme, že spolupráce vytvořená díky projektu MECOG-CE bude pokračovat i po jeho oficiálním ukončení. Naše města budou nadále podporovat silnější postavení metropolitních oblastí a spolupracovat při výměně zkušeností, ale také například při propagaci výsledků projektu a při žádostech o další mezinárodní projekty,“ řekl Martin Příborský, uvolněný člen zastupitelstva města Brna pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci.
O co šlo v projektu MECOG-CE?
Projekt MECOG-CE (Posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě) probíhal od dubna 2023 do března 2026 a zaměřoval se na podporu metropolitní spolupráce a metropolitního řízení. Tyto oblasti totiž považujeme za důležité dimenze územního rozvoje ve střední Evropě, přesto jsou často opomíjené. Díky svému zaměření i rozsahu aktivit byl projekt ve středoevropském kontextu výjimečný.
Jeho cílem bylo identifikovat účinné nástroje a příklady dobré praxe pro posilování metropolitní spolupráce a sdílet zkušenosti mezi metropolitními oblastmi ve střední Evropě. Vybrané přístupy byly následně přizpůsobeny jednotlivým metropolitním oblastem, testovány prostřednictvím pilotních aktivit a dále rozvíjeny do nových řešení, která byla poté uplatněna v praxi.
„Díky projektu MECOG-CE u nás zarezonovalo například téma podpory lokální produkce, velmi přínosné pro Brno byly také zkušenosti s modrozelenou infrastrukturou ve Stuttgartu,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Díky vedení mezinárodního projektu se Brno na rozvoj metropolitní spolupráce více zaměřilo, což s projektem nekončí. Jednak o tom svědčí nově podepsané memorandum, ale jednak také naše využívání nástroje integrovaných územních investic, díky kterému podporujeme projekty mající strategický význam pro Brno a okolní obce. To jsou důsledky, s nimiž se běžně potkává naprosto každý – nové přestupní terminály, cyklostezky, stacionáře nebo třeba prodloužení tramvajových tratí,“ doplnila primátorka.
Projekt MECOG-CE propojil šest metropolitních oblastí – oblast Berlín-Braniborsko, Brno, Ostravu, Stuttgart, Turín a Varšavu – s akademickými a výzkumnými institucemi a několika asociovanými partnery reprezentujícími ministerstva či mezinárodní instituce. Brno v projektu vystupovalo jako vedoucí partner a stalo se tak prvním městem v České republice, které v této roli koordinovalo projekt programu Interreg Central Europe.
„Naším cílem bylo pozvednout hlas metropolitních oblastí na národní i evropské úrovni a také zvýšit povědomí o této problematice u relevantních institucí. Chtěli jsme posílit roli metropolitních oblastí a regionů při tvorbě politik, které podporují udržitelný rozvoj,“ dodala primátorka Vaňková.
Během tří let projekt přinesl 17 oficiálních výstupů, bylo publikováno 32 článků a prostřednictvím online komunity se do jeho aktivit zapojilo více než 300 odborníků a zainteresovaných aktérů. Součástí projektu bylo také mapování příkladů dobré praxe v oblasti metropolitní spolupráce a řízení – celkem jich bylo identifikováno 76. Mezi hlavní výsledky projektu patří například vytvoření Společné metropolitní vize, realizace pilotních aktivit testujících vybrané příklady dobré praxe, vznik šesti nových praktických řešení pro metropolitní oblasti v rámci mobility, participace nebo také potravinové spolupráce, dále Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě či akční plány připravené pro všechny partnerské metropolitní oblasti.
Projekt umožnil rovněž výměnu zkušeností mezi jednotlivými metropolitními oblastmi. Kromě sedmi mezinárodních setkání zorganizovali partneři také seminář v Evropském parlamentu. Jasně zde zaznělo, že role metropolitních oblastí, které tvoří až 70 % HDP EU, je pro posilování konkurenceschopnosti Evropské unie nezastupitelná.
Zdroj: TIS MMB, foto: Marieta Musálková
|
