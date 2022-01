Participativní rozpočet: Co lidé loni vybrali, začne radnice letos realizovat

Brno, 14. ledna 2022 - Chodníček na koniklecové louce na Kamenném vrchu nebo kavárna v parku Rokle v Líšni. Do tří let mají být tyto i dalších jedenáct projektů, které lidé vybrali v loňském ročníku participativního rozpočtu, dovedeno k realizaci. Jedním z formálních kroků, které je k tomu potřeba provést, je jejich zařazení do rozpočtu na tento rok. Tento proces nyní posvětili radní, finální slovo budou mít na svém dalším zasedání zastupitelé. Celkem do vítězných projektů město vloží 32 270 000 korun.

„V participativním rozpočtu loni hlasovalo víc než 17 tisíc občanů, kteří mezi přihlášenými projekty vybírali ty nejlepší až do vyčerpání maximální částky 35 milionů korun. Nakonec se jich do tohoto rámce vešlo třináct. Za realizaci většiny z nich bude odpovídat Odbor participace, výjimkou bude kavárna v Líšni, kterou zrealizuje městská část, a digitální tabule s odjezdy u zastávky Dělnický dům, o kterou se z povahy věci postará Dopravní podnik. Opravu volejbalových kurtů v Lužánkách zaštítí Odbor sportu a projekt v Zamilovaném hájku Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství. Všech 13 projektů je podle zásad participativního rozpočtu potřeba dokončit do 36 měsíců. Průběh realizace nejen těchto, ale i ostatních projektů z předešlých ročníků mohou lidé sledovat na našem webu damenavas.brno.cz,“ připomněl náměstek primátorky Tomáš Koláčný, který má participaci obyvatel v gesci.

Mezi vítěznými návrhy převládají ty, které se soustředí na kultivaci nebo oživení veřejného prostoru a především zeleně. Revitalizace čeká například oblíbený Zamilovaný hájek. „Díky návrhu pana Petra Bořeckého se návštěvníci Zamilovaného hájku dočkají více laviček a odpadkových košů, ale také naučné stezky, ze které se dozví víc o historii této lokality a o tom, jak vypadala dříve. Bezpečné bruslení zajistí mobilní kluziště, které bude umístěno vedle toho přírodního. I v takové zimy, jako je ta letošní, kdy přírodní plochy nestíhají zamrznout, si tak budeme moct užít bruslení v přírodě. Celkové náklady projektu jsou 2 650 000 korun včetně tříleté udržitelnosti,“ uvedl první náměstek Petr Hladík.

Několik projektů uvítají sportovci. „Kompletní rekonstrukce povrchu volejbalových hřišť čeká kurty v Lužánkách. Součástí bude oprava odvodnění a vybudování systému kropení, takže se hráči dočkají kvalitnějšího a bezpečnějšího sportování a snížení prašnosti ocení i lidé v okolí. Lepší povrch bude díky dalšímu projektu vybudovaný i na řečkovické cyklostezce,“ vyzdvihl radní pro sport Jaroslav Suchý.

Seznam vítězných projektů:

• Chodník na přehradě (PD)

• Koniklecový chodníček na Kamenném vrchu

• Zelené podchody na hlavním nádraží (PD)

• EKOPark Žabovřeské louky

• Volejbalové kurty Lužánky

• Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách

• Kavárna v Centrálním parku Rokle v Líšni

• Úprava cesty pro rodiny s dětmi (PD)

• Zamilovaný hájek budoucím generacím

• Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům

• Zpevnění stezky u Křenky

• Řečkovická cyklostezka

• Zelená parkoviště (PD)

Zdroj: Tiskové středisko MMB