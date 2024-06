Děti vyberou své nejlepší projekty díky Participativnímu rozpočtu do škol

Brno, 26. června 2024 - Také v příštím roce brněnské děti samy rozhodnou, jak změní své okolí k lepšímu. Zastupitelstvo města Brna odsouhlasilo příspěvek na pátý ročník projektu Participativní rozpočet do škol, při němž žáci a žákyně vymýšlí nápady na zvelebení svých základních škol a hlasují o nich. Každá z 55 zúčastněných institucí obdrží 50 000 korun.

„Díky Participativnímu rozpočtu do škol navrhují žáci a žákyně vlastní náměty, kterými by zvelebili prostředí svojí základní školy. Současně zjišťují finanční náročnost těchto projektů i to, nakolik je jejich provedení reálné. Následně probíhá prezentace nápadů ostatním spolužákům, načež je posuzuje také vedení školy. Úspěšné návrhy, jež vzejdou z finálního hlasování, se zhotovují v nejkratším možném čase. Děti provází celým procesem koordinátor, který je zaměstnancem školy a komunikuje s Odborem participace Magistrátu města Brna,“ sdělil radní pro oblast participace Petr Bořecký.

„Letos si žáci odhlasovali například vybavení relaxačního koutku sedacími vaky či pingpongovým stolem. Dále šly peníze na nové sportovní vybavení, jako jsou basketbalové koše, činky a florbalové náčiní. Hlasovalo se ale také pro zařízení, které místo klasického zvonění výuku začíná i ukončuje hudbou. Mezi úspěšné podněty se dále zařadily protiskluzové pásky na schody, zámky na toaletách nebo zrcadla do tříd,“ vyjmenovala radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Cílem Participativnímu rozpočtu do škol je vést děti k demokratickým principům a podněcovat je k zájmu o místo, kde tráví značnou část dětství. Do pátého ročníku 2024/2025 se zapojí celkově 55 škol, což je nejvíce od startu projektu v roce 2020. Dohromady na participaci školáků míří 2 750 000 korun, tedy 50 000 korun pro každou zúčastněnou školu.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage