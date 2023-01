Brno nechá opět rozhodnout občany o 35 milionech z městského rozpočtu

Brno, 12. ledna 2023 - 35 milionů celkem, 5 milionů na projekt – nejdůležitější cifry zůstávají i pro sedmý ročník participativního rozpočtu stejné. Výzvu participativního rozpočtu Dáme na vás pro letošní rok schválili brněnští radní.

„Brno je průkopníkem participativního rozpočtování na úrovni statutárních měst a také v roce 2023 je tím, kdo v České republice poskytuje největší alokovanou částku na projekty. Možnost spolurozhodovat o vyhrazené části veřejného rozpočtu Brňany stále neomrzela, což dokazuje historie více než osmi set podaných projektů a přes 90 tisíc hlasujících,“ řekl radní pro participaci Filip Chvátal. „Jsem rád, že díky participativnímu rozpočtu může opravdu každý přijít s nápadem na zlepšení našeho města. Na území jedné městské části mohou být realizovány nápady v maximálním objemu 10 000 000 Kč. Podávat projekty lze od začátku února do 15. května, ale čím dříve to uděláte, tím větší šanci máte získat podporu a postoupit do listopadového finále. Již teď se těším na to, s čím lidé přijdou. V letošním roce si současně dávám za cíl zvýšit počet hlasujících Brňanů,“ dodal.

Stejně jako v předchozích letech platí, že návrhy projektů se podávají od 1. 2. do 15. 5. (následně sbírají podporu veřejnosti a procházejí hodnocením proveditelnosti). Projekty musí být veřejně prospěšné, být na území Brna, směřovat do majetku města a jejich předpokládané náklady na realizaci (včetně provozních nákladů na 3 roky) mohou dosáhnout maximálně částky 5 milionů korun včetně DPH. Podat projekt lze velmi jednoduše prostřednictvím stránek paro.damenavas.cz. Podporu navrhovatelům poskytují pracovníci Odboru participace, kteří v případě potřeby pomohou i s vyplněním formuláře nebo zodpovězením dotazů.

Brněnský participativní rozpočet funguje od roku 2017 a za dobu jeho trvání bylo na základě nápadů obyvatel města dokončeno již 35 projektů za 63 milionů a u dalších téměř tří desítek projektů probíhá realizace. Více informací najdete na paro.damenavas.cz.

Brněnská radnice nabízí občanům i další formu participace, a to „občanské návrhy“. Ty nejsou limitovány harmonogramem jako participativní rozpočet, jednotlivé nápady nemají ani finanční omezení. Pokud přihlášený návrh na webu získá 10 tisíc lajků, bude se jím zabývat Rada města Brna.

