Silničáři letos zahájí rekonstrukci mostů na Olomoucké
Brno, 30. ledna 2026 – Radní Jihomoravského kraje souhlasili se zahájením zadávacího řízení na stavební práce u dvou mostů v Olomoucké ulici v Brně. Jedná se o dvě mostní konstrukce bezprostředně za sebou (most ev. č. 430-001 přes železnici a most ev. č. 430-002 přes vlečku do spalovny), které pak nahradí jen jeden.
„Most přes železnici je v havarijním stavu a má velmi nízkou zatížitelnost, jen 14 t. Po dohodě se Správou železnic budou oba mosty zbourány a nahrazeny jedním novým kapacitním objektem, který umožní provedení třetí, případně i čtvrté koleje pod mostem,“ uvedl první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a sport Jiří Crha.
V letošním roce chce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) začít výstavbou nové energolávky a přeložkami sítí. S úvodem roku 2027 by mohla začít demolice a zatím silničáři předpokládají, že ke konci roku 2028 by mohlo být hotovo. Součástí stavby bude i rekonstrukce přilehlých úseků ulice Olomoucké v celkové délce 320 m. „Realizace bude financována z krajského rozpočtu a ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Předpokládaná hodnota této zakázky je cca 311 mil. Kč včetně DPH,“ dodal náměstek Crha.
Současně s touto stavbou bude probíhat rekonstrukce vodovodu BVK od mostu po ulici Těžební, tedy pro individuální automobilovou dopravu bude stavba uzavřena. Řidiči mohou využít dálniční přivaděč – ulici Ostravskou (silnice I/50), nebo objízdnou trasu přes ulice Těžební, Průmyslovou a Švédské valy. Mezi ulicemi Těžební a okružní křižovatkou bude v letošním roce průjezd umožněn pouze pro dopravní obsluhu a veřejnou dopravu jedním pruhem řízeným semafory. Zahájení demolice stávajících mostů prozatím předpokládáme od února 2027 a od tohoto okamžiku již bude stavba uzavřena úplně.
Silničáři zahájí v nejbližších dnech ještě jedno zadávací řízení
V tomto případě půjde o rekonstrukci stávající rozlehlé průsečné křižovatky na okružní křižovatku a nutná úprava navazujících krajských silnic III/39411, III/39510 a místní komunikace ulice Sportovní ve Zbýšově. Kromě toho budou součástí stavby úpravy chodníků, sjezdů k nemovitostem, přechody, přeložka plynu a veřejného osvětlení.
„Jedná se o společnou akci SÚS JMK a města Zbýšov. Předpokládaná hodnota této zakázky je 26 mil. Kč včetně DPH, a pokud se podaří stavbu zahájit v dubnu tohoto roku, tak do šesti měsíců máme hotovo,“ popsal náměstek Crha.
Mimo uvedené, dnes silničáři dostali zelenou i pro projektovou přípravu dalších dvou akcí. V prvním případě se jedná rekonstrukci silnice II. třídy ve směru Ořechov – Hajany, v druhém případě jde o rekonstrukci silnice II/372 ze směru od Skočovy Lhoty (od již zrekonstruovaného mostu ev. č. 372-005) po hranici města Velké Opatovice, směrem na Jevíčko. Přičemž realizace bude včetně nových autobusových zálivů a stavba zahrne i rekonstrukci zámecké zdi, vodovodů, kanalizace a dojde i na přeložky inženýrských sítí.
Zdroj: JMK/SÚS JMK, foto: ideogram.ai
