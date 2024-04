Brňané se dočkají revitalizace parku a odhalení sochy Marie Restituty v Husovicích

Brno, 16. dubna 2024 - Ještě letos začne plánovaná revitalizace parku Marie Restituty. V minulosti MČ Brno-sever dokončila první etapu revitalizace a nyní přistoupí k další části. V této etapě dojde především k úpravě chodníků, které vzhledem ke sklonu kopce musí jít v novém trasování tak, aby byly splněny normy. Dojde také k vybudování nového pomníků padlých během obou světových válek.

Celkové náklady této etapy jsou vyčísleny na 13 milionů. Druhou etapu rekonstrukce financuje MČ Brno-sever, s podporou město Brna, ale také ve spolupráci s Technickými sítěmi Brno a.s. Etapa by měla být hotová v dubnu příštího roku.

V minulosti se uskutečnila 1. etapa revitalizace parku Marie Restituty kolem bývalé tišnovské dráhy. Ta spočívala v odstranění nevhodných náletových dřevin, výsadbou stromů, regeneraci trávníku a cestním úpravám s vybudováním vyhlídkové terasy. Momentálně pracuje tým architekty Evy Wágnerové na přípravě projektu druhé etapy revitalizace parku.

„Současná podoba parku už neodpovídala moderním požadavkům. Proto jsme se v minulosti rozhodli celý park revitalizovat. Před několika lety jsme upravili horní část parku, nyní hodláme revitalizovat stěžejní centrální část parku. Především vybudujeme nové chodníky, které budou bezpečné pro vozíčkáře nebo rodiče s kočárky, ale také dřevěné chodníky, které propojí některá dosud nespojená místa. Dále upravíme zeleň a vybudujeme památník Bojovníkům za svobodu. Zaměřili jsme se také na kvalitní městský mobiliář,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

Souběžně s projektem revitalizace parku byla před lety vyhlášená také soutěž na odhalení sochy Marie Restituty. Její odhalení proběhne na jaře příštího roku. „Socha Marie Restituty měla být původně dodána do konce dubna letošního roku, ale protože by se po odhalení musela v létě oplotit, tak jsme se domluvili se sochařem na odložení odhalení až do dubna příštího roku,“ dodal Glogar.

Nedokončená zůstane poslední část parku, kde by kromě obnovené zeleně mělo vzniknout nové dětské hřiště, vodní prvek a společenský prostor na případné konání kulturních akcí.

Park Marie Restituty stojí na území starého husovického hřbitova, který byl zrušen v roce 1962. Nad hřbitovem byla později zřízena tišnovská dráha, ze které se dodnes zachoval původní železniční násyp směrem do prostoru Husovic. V roce 1983 se místo změnilo na veřejný park a v roce 1999 dostal název na počest husovické rodačky Heleny Kafkové, která jako řeholní sestra přijala řádové jméno Marie Restituta. Zasvětila život péči o chudé a nemocné. Za dob okupace položila život za své ideály, jako jediná řeholnice byla popravená nacisty. V roce 1990 ji papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslavenou.

Foto: archiv MČ Brno-sever