V červnu se rezidentní parkování v Brně rozšíří do oblasti Soběšická

Brno, 8. dubna 2024 - Druhou oblastí, která se letos připojí do systému rezidentního parkování, bude Soběšická (4-06). Brněnští radní totiž vydali aktualizovanou podobu nařízení, díky němuž bude od 3. června 2024 modré značení v dané oblasti platné.

„Rezidentní parkování se letos v dubnu rozšíří do oblasti Vychodilova, v červnu bude následovat oblast Soběšická v městské části Brno-sever. I zde bude parkování regulováno především v noci, jedná se tedy o zónu C. Lidé, kteří v lokalitě mají trvalé bydliště nebo sídlo firmy, si mohou svá rezidentní a abonentní oprávnění vyřídit buď online na webu parkovanivbrne.cz, nebo na kontaktním pracovišti na Zvonařce 5,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Regulace v zóně C platí v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Jedna hodina parkování denně je zdarma, každá další vyjde na 20 korun. V zóně C nejsou k dispozici parkovací automaty. Poplatek je možné uhradit pomocí SMS, online parkovacího automatu nebo přes aplikaci ParkSimple.

Důležité informace včetně harmonogramu rozšiřování rezidentního parkování pro letošní rok jsou zveřejněny na webu parkovanivbrne.cz.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage