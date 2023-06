V srpnu se rezidentní parkování rozšíří do oblasti Lerchova a části Viniční

Brno, 12. června 2023 - Brněnští radní vydali nařízení, kterým se mění vymezení ulic, v nichž platí rezidentní parkování. Díky tomu budou modré zóny fungovat od 14. srpna 2023 v oblasti 1-17 Lerchova a v části 5-07 Viniční. V obou nově přidaných částech města bude platit návštěvnická zóna C s regulací ve všední dny mezi 17. a 6. hodinou. Rezidenti a abonenti se řídí stejnými pravidly jako všude jinde.

„V souladu s harmonogramem pro letošní rok jsme nyní odsouhlasili administrativní krok, díky němuž se 14. srpna rozšíří rezidentní parkování do oblasti Lerchova a částečně i Viniční. Tyto zóny zahrnují například Všetičkovu, Jiříkovského, Heinrichovu, Zachovu a Helceletovu nebo Viniční a Nopovu,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Pro rezidenty a abonenty platí stejná pravidla jako v jiných oblastech se zavedeným rezidentním parkováním. Svá oprávnění si mohou začít vyřizovat už nyní. Pro návštěvníky budou oblasti patřit do zóny C, kde je v pracovní dny od 17 do 6 hodin parkování zpoplatněno částkou 20 korun za hodinu. Jedna hodina denně je zdarma. V této zóně nejsou umístěny parkovací automaty, k zaplacení je tak nutné použít mobilní aplikaci, SMS zprávu nebo online parkovací automat. Bližší informace najdou zájemci na webu parkovanivbrne.cz.

Zdroj: TIS MMB