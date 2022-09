Do systému rezidentního parkování se přidají se dvě oblasti v Králově Poli

Brno, 28. září 2022 - Poslední letošní rozšiřování oblastí placeného stání se uskuteční 21. listopadu. Do systému rezidentního parkování se od tohoto dne přidají dvě královopolské oblasti: 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Rada města Brna schválila změny v nařízení, které tuto změnu v oblastech umožňují.

„Podle loni schváleného harmonogramu se 21. listopadu zařadí mezi oblasti placeného stání také oblasti 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova). Obě se nacházejí v Králově Poli. Rezidenti a abonenti si mohou začít už nyní v předstihu vyřizovat svá oprávnění. Pro návštěvníky bude důležité vědět, že obě oblasti patří do zóny C, kde je regulace v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Cena za stání pro návštěvníky je stanovena na 20 korun za hodinu, přičemž jedna hodina denně je zdarma,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Oprávnění je možné vyřídit online přes osobní stránky uživatele nebo osobně na pracovišti Zvonařka 5. V letošním roce se jedná o poslední rozšiřování oblastí placených stání. Celkem se jich v tomto roce přidalo sedm. Podle harmonogramu pro příští rok se v roce 2023 zapojí do systému devět nových oblastí. Veškeré informace k parkování najdou občané na webu parkovanivbrne.cz.

Zdroj: TIS MMB