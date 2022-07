Rezidentní parkování bude od půlky července platit i v oblasti Jugoslávská

Brno, 7. července 2022 - Červencovému rozšíření oblastí placeného stání už nestojí nic v cestě. Brněnští radní nyní vydali nařízení, které je posledním administrativním krokem k zavedení rezidentního parkování do oblasti 4-03 (Jugoslávská) v městské části Brno-sever. Platit bude od 18. července.

„V letošním roce se rezidentní parkování rozšíří do pěti částí města. Dvě jsou v Králově Poli, tři v městské části Brno-sever. V červenci se přidá oblast 4-03 (Jugoslávská), následovat bude v září oblast 4-04 (Dukelská třída), v říjnu 4-05 (náměstí SNP) a v listopadu oblasti 3-08 (Dalimilova) a 3-09 (Herčíkova),“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brněnští radní dnes schválili nařízení, které je nezbytné, aby mohlo být rezidentní parkování v oblasti Jugoslávská zavedeno od 18. července. „Rezidenti a abonenti se zde řídí stejnými pravidly jako jinde v Brně. Regulace parkování pro návštěvníky spadá do pravidel pro zónu C. Za stání zde tedy v pracovní dny od 17 do 6 hodin zaplatí 20 korun za každých šedesát minut. Jedna hodina denně je zdarma,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Rezidenti a abonenti si svá oprávnění mohou vyřídit elektronicky přes osobní stránky uživatele nebo osobně na Zvonařce 5. Návštěvníci mohou za parkování platit pomocí aplikace ParkSimply, online parkovacího automatu nebo SMS zprávou. Veškeré informace k vyřízení oprávnění a odpovědi na nejčastější otázky ohledně modrých zón jsou dostupné na webu parkovanivbrne.cz.

Zdroj: TIS MMB