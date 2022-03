Na Sadové vznikne nový domov pro osoby se zdravotním postižením

Brno, 31. března 2022 - Ve čtvrti Sadová by mohl vzniknout domov pro osoby se zdravotním postižením. Brněnští radní nyní schválili zpracování investičního záměru. Stavba se dvěma pavilony by se měla nacházet na Menšíkově ulici. Přestěhoval by se tam stávající Domov Tereza, který sídlí v Řečkovicích.

Budova, v níž sídlí Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza, nevyhovuje požadavkům kladeným na tato zařízení. Město si dané prostory pronajímá. „Bohužel nebyl možný odkup celé stavby, kterou vlastní Ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom mohli služby zařízení rozšířit a opravit zázemí domova. Z těchto důvodů jsme se rozhodli postavit zcela nový dům, který bude vyhovovat všem potřebám lidí se zdravotním postižením,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Po poradě s Kanceláří architekta města Brna byla vytipována vhodná lokalita na ulici Menšíkova ve čtvrti Sadová.“

Stavbu by měly tvořit dva propojené pavilony s celkovou kapacitou 36 lůžek. Pokoje budou organizované pro jednoho, maximálně dva klienty, případně jako bytové jednotky maximálně pro šest osob se sociálním zařízením včetně kuchyně a společenské místnosti. Součástí bude zázemí pro personál a administrativní pracovníky, šatna a další. „Nové zařízení bude dále vybaveno terapeutickými místnostmi. Mezi nimi najdeme kreativní místností, cvičnou kuchyň, snoezelen, solnou místnost a další, aby zařízení odpovídalo trendům péče o osoby se zdravotním postižením. Předpokládané náklady jsou nyní odhadovány na 180 milionů korun,“ dodal náměstek pro sociální péči Robert Kerndl.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza poskytuje podporu a pomoc osobám se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem a kombinovanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kromě lůžek určených pro celoroční pobytovou péči nabízí Domov Tereza dvě odlehčovací lůžka.

Zdroj: Tiskové středisko MMB