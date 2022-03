Rezidentní parkování se v příštím roce rozšíří do oblastí v městské části Brno-střed

Brno, 17. března 2022 - Do šesti ulic v už regulovaných oblastech se rozšíří rezidentní parkování. Postupem času se ukázalo, že zavést modré zóny bude nutné i do ulice Eliášovy, Kameníčkovy, Sirotkovy, Fanderlíkovy, Palackého třídy a Matulkovy. Pravidla rezidentního parkování v těchto místech začnou platit postupně přibližně od letošního dubna.

Brněnští radní odsouhlasili také harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Od června do konce října 2023 se rezidentní parkování rozšíří celkem do devíti oblastí, které spadají do městské části Brno-střed.

„Situace v Žabovřeskách a Králově Poli nás přiměla k rozšíření rezidentního parkování na některé ulice, které spadaly do oblastí placeného stání, ale přímo na nich bylo možné parkovat bez omezení. Místní pak měli problém najít volná místa, protože se v těchto ulicích hromadila auta těch, kteří se chtěli vyhnout poplatku za parkování. Po konzultaci s vedením městských částí jsme se rozhodli, že od 1. dubna letošního roku postupně zavedeme modré zóny i do ulice Eliášovy, Kameníčkovy, Sirotkovy, Fanderlíkovy a Matulkovy v Žabovřeskách a na Palackého třídu v Králově Poli,“ přiblížila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Všechny tyto ulice budou spadat do návštěvnické zóny C. Ti, kdo nemají oprávnění pro rezidenty a abonenty, zde musí uhradit parkovné v pracovní dny od 17 do 6 hodin. První hodina je zdarma, každá další pak za 20 korun. V zóně C nejsou umístěny parkovací automaty, k platbě je tedy nutné využít mobilní aplikaci, SMS nebo online parkovací automat.

Brněnští radní také schválili podobu harmonogramu rozšiřování modrých zón v následujícím roce. Celkem se nově přidá deset oblastí. „Harmonogram byl vypracován s ohledem na aktuální stav parkování v daných lokalitách, možnosti realizace dopravního značení, procesy na straně Magistrátu města Brna, požadavky městských části ohledně zavádění a další. V příštím roce se ve čtyřech etapách od června do konce října přidá devět oblastí. Všechny spadají do Brna-střed. Jmenovitě jde o Jílovu, Červený kopec, Polní, Lerchovu, Rezkovu, Neumannovu, Žlutý kopec, Dvorského a Pšeník,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Všechny nové oblasti budou patřit do návštěvnické zóny C, kde platí výše popsaná pravidla. Ceny pro rezidenty a abonenty jsou stejné jako v ostatních oblastech. Oprávnění je možné začít vyřizovat přibližně dva měsíce před zavedením modrých zón.

