Parkoviště na Kyjevské pomůže s nedostatkem míst pro auta ve Starém Lískovci

Brno, 3. března 2022 - Nedostatek parkovacích stání je dlouhodobým problémem městské části Starý Lískovec. Uspokojit zvýšenou poptávku po parkovacích místech v lokalitě by mohlo nové parkoviště s kapacitou 133 stání včetně šestice míst pro osoby zdravotně tělesně postižené. Brněnští radní nyní odsouhlasili investiční záměr na vybudování parkoviště na ulici Kyjevská. Odhadovaná cena investice je 19,7 milionu korun.

„Ve Starém Lískovci je nejen mnoho místních řidičů, poptávku po parkovacích místech zde navyšují také návštěvníci města, kteří v této lokalitě často odstavují vozidla a dál pokračují městskou hromadnou dopravou. Vliv má a bude mít také realizace dalších oblastí rezidentního parkování v Brně. Proto vítáme projektovou dokumentaci, kterou pořídila městská část. Ta navrhuje parkoviště s kapacitou 133 kolmých parkovacích míst, včetně šesti pro ZTP. Podle investičního záměru by toto parkoviště mělo vyrůst v ulici Kyjevská,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Počítá se také s vyvýšením chodníku a řešením odvodnění. Součástí investice je i vybudování veřejného osvětlení a napojení parkoviště ke stávajícím přístupovým chodníkům ve směru na zastávku městské hromadné dopravy a zároveň k přilehlé bytové výstavbě. Podle předpokladů by investice měla vyjít na 19 788 000 korun včetně DPH. Stavět by se mohlo už letos, první auta by zde mohla parkovat, pokud půjde vše podle plánu, na konci letošního roku.

