Od února mohou lidé podávat nápady do brněnského participativního rozpočtu

Brno, 31. ledna 2022 - V šestém ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás mají Brňané znovu možnost podat svůj nápad a rozhodnout, jak město využije část financí z městského rozpočtu. Celková částka na realizaci vítězných projektů je pro letošní rok 35 milionů korun. Na rozdíl od minulého ročníku se však navýšila maximální částka na jeden projekt, a to na 5 mil. Kč.

Od 1. února do 15. května 2022 mohou obyvatelé města Brna předkládat své nápady a přispět tak k vylepšení města. „Zdá se, že na přihlášení nápadu je do poloviny května hodně času, ale čím dříve bude váš projekt v galerii, tím dříve bude moci sbírat podporu a vy tím zvýšíte svou šanci dostat projekt až do velkého listopadového finále,“ doporučuje náměstek primátorky pro participaci obyvatel Tomáš Koláčný.

Nápady mohou obyvatelé Brna přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách damenavas.brno.cz. Po následné kontrole splnění všech formálních požadavků budou projekty zveřejněny v galerii na webu participativního rozpočtu. S veškerými dotazy k podávání projektů se lidé mohou obracet na koordinátorky Odboru participace MMB.

„U podávání projektů je důležité respektovat základní zásady, tedy dostatečně vysvětlit prospěch pro veřejnost, vejít se do maximální částky 5 miliónů Kč a rovněž je třeba, aby byl projekt situován na majetku města,“ doplňuje Tomáš Koláčný. V aktuálním ročníku se již nepovoluje pouze zhotovení projektových dokumentací.

Do první fáze participativního rozpočtu se zapojují nejen navrhovatelé, ale i podporovatelé. Obyvatelé Brna mohou od února také udělovat podporu projektům, které se jim líbí. Jen projekty, které získají dostatečnou podporu 300 „líbí se mi” nebo 50 podpisů na podpisovém archu, jsou posuzovány z hlediska své proveditelnosti a mají šanci postoupit do závěrečného finále.