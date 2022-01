Velká proměna nábřeží Svratky začala

Brno, 31. ledna 2022 - Na začátku ledna byla zahájena dlouho očekávaná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Svratce. Na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Projekt je financován z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Proměna více než tří kilometrů obou břehů Svratky je připravena na základě návrhu zpracovaného týmem uznávaného architekta Ivana Rullera, který zvítězil v mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěži. Hlavním cílem navržených úprav je ochránit město a jeho obyvatele před stoletou vodou. Snížením vysokých břehů a rozšířením koryta bude dosaženo dalšího zvýšení kapacity řeky.

„Nábřeží se dostane blíže vodní hladině a vznikne krásná rekreační i volnočasová zóna. Prostředí bude bezbariérové, a tak vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Spolu s vysazením více než 600 nových stromů vznikne u Svratky živá zóna pro setkávání lidí. Příkladem je třeba areál bývalé chatové osady Favorit na Bauerově, kde budou vytvořeny nádrže, tůně a mokřady, přes které navíc vznikne nová lávka. V rámci změn v lokalitě potěšíme také cyklisty – na cyklostezce vzniknou dva nové cyklopodjezdy, a to pod mosty na Vídeňské a na Renneské,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Vysoutěžená cena prací, které potrvají do října 2023, je 1,26 miliardy korun bez DPH. Kofinancovány budou z větší části z Národního plánu obnovy, konkrétně Národního programu Životní prostředí. Práce na nábřeží budou dále spojeny s potřebnými investicemi do související infrastruktury. Především budou přeloženy vodovody nebo kanalizace a namísto sto let staré kmenové stoky vznikne nová. Aby byl co nejméně omezen život v okolí Poříčí i zbytku města, budou práce probíhat postupně a po jednotlivých etapách. Konkrétní dopravní omezení se v tuto chvíli řeší a budeme o nich samozřejmě veřejnost informovat. Jakmile skončí budování protipovodňových opatření, chceme na ně navázat rekonstrukcí ulice Vídeňské včetně rozšíření mostu,“ doplnila Vaňková.

„Je to unikátní projekt zaměřený na přírodě blízká protipovodňová opatření, jaký v České republice nemá obdoby. Tato revitalizace díky rozšíření koryta řeky a také díky klidovým zónám pro obyvatele Brna i pro živou přírodu dává prostor přírodě blízké krajině a je dobrým příkladem, jak by měly vypadat podporované prvky modro-zelené infrastruktury ve městech, které jsou pro novou vládu jednoznačnou prioritou,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

„Finance na projekt z peněz Národního plánu obnovy jsme vyjednali s Evropskou komisí. Díky tomu může město Brno ihned podat žádost o podporu, ve Fondu je pro něj alokováno 762 milionů korun,“ doplnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

„V rámci výstavby vznikne pět kilometrů pěších cest, přibližně tři kilometry stezek pro chodce a cyklisty, nové lavičky nebo náplavka. Odpovídajícím poděkováním Ivanu Rullerovi za mnoho skvělých staveb, které Brnu přinesl, by bylo, kdyby náplavka získala jeho jméno. Věřím, že na Rullerovo nábřeží se budeme všichni rádi vracet,“ sdělil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a doplnil: „Začátek výstavby prvních úseků nábřeží v centru města je určitě zásadní, není ale zdaleka poslední. Navazující etapa kolem nádraží se nyní už projektuje. Rada města Brna také v listopadu minulého roku schválila financování projektové přípravy dalších dvou nových prioritních etap, a to XXX a XXXI, v jejichž rámci dojde ke komplexní ochraně celé lokality od dálnice D1 na území města Brna až k Modřicím, kde budou vybudována protipovodňová opatření na Svratce, Svitavě a Leskavě.“

„Naším cílem je projekčně připravit další etapy, dohromady nás tak čeká 23 kilometrů Svratky i Svitavy v novém. Mimo jiné půjde o ochranu nové čtvrti Trnitá, nového hlavního nádraží, jihu Brna i Nové Zbrojovky,“ uvedl Michal Sedláček, městský architekt a ředitel Kanceláře architekta města Brna, která je nositelem strategického projektu protipovodňových opatření města Brna.

Stavba je výsledkem veřejné zakázky „Nábřeží Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“. Zhotovitelem je sdružení „PPO nábřeží Svratky – Brno“ složené ze společností OHLA ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.

Zdroj: Tiskové středisko MMB, vizualizace zpracované sdružením Svratka (A PLUS, ŠINDLAR, Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz)