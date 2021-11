Na Bedřichovické vyrostou dvě nové budovy s byty pro seniory

Brno, 29. listopadu 2021 - Čtrnáct bytů, společenská místnost i zahrada vybízející k setkávání – to vše nabídne už zhruba za rok nový bytový dům na Bedřichovické 19. Dnes proběhlo slavnostní zahájení stavby, kterou pro město realizuje sdružení společností „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“.

„O městské seniorské byty s pečovatelskou službou a sníženým nájemným je velký zájem, a i když jsme jich za poslední rok a půl zkolaudovali přes 120 úplně nových, stále je další masivní výstavba naší prioritou. Proto rychle pokračujeme ve stavbě dalších a v nejbližších letech bychom chtěli dokončit řadu novostaveb se zhruba 200 seniorskými byty. Některé lokality ještě projektujeme, jinde už stavíme. A dneškem startujeme výstavbu dostupných bytů pro seniory ve Slatině. Několik bytů je zde koncipováno bezbariérově, součástí jednoho z objektů bude společenská místnost, pro setkávání a trávení volného času poslouží také společné atrium se zahradou. Zájemci už nyní mohou podávat žádosti na bytový odbor MMB,“ uvedl náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Stavba vznikne na volném pozemku, kde dříve stával bytový dům Bedřichovická 19. Skládat se bude ze dvou objektů – v jednom bude 8 menších jedno- a dvoupokojových bytů, z nichž bude polovina upravitelná bezbariérově, společenská místnost a ještě jeden nebytový prostor, druhý dům bude tvořit 6 dvoupokojových bytů.

Dům staví sdružení „DPS Bedřichovická – FIRESTA + DIRS“, které ve výběrovém řízení podalo nejvýhodnější nabídku. Za výstavbu město zaplatí 40 814 000,00 Kč bez DPH. Hotovo by mělo být nejpozději do 11 měsíců od předání staveniště, to je koncem října 2022.