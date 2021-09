Město opravilo cesty na hřbitově ve Slatině

Brno, 10. září 2021 - Hřbitov ve Slatině prochází v posledních letech proměnou. V roce 2017 jej město nechalo rozšířit, následně opravilo páteřní komunikace a v letošním roce přišly na řadu všechny zbývající cesty.

„Během několika let město a správa hřbitovů investovaly do slatinského hřbitova několik milionů korun. Nejdříve byl v roce 2017 rozšířen o 1600 m² za 3,8 milionu korun. V následujícím roce stavbaři opravili za více než půl milionu korun páteřní komunikaci. V letošním roce jsme se zaměřili na ostatní cesty. Jejich rekonstrukce probíhala tak, že se staré povrchy vybouraly, vyvezly a ekologicky zlikvidovaly. Následně se komunikace nově vybudovaly. Práce za 2,4 milionu korun probíhaly od května do srpna letošního roku,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Slatinský hřbitov byl historicky už čtyřikrát rozšiřován, naposledy v roce 2017. Z úrovně městské části jsme v posledních letech opravili středový kříž, farní hrob a čestný hrob umučených a zemřelých v době nesvobody v letech 1939–1945. Řada oprav byla završena kompletní rekonstrukcí chodníků, které už byly v havarijním stavu napříč celým hřbitovem,“ uvedl místostarosta městské části Brno-Slatina Martin Krytinář.

Obyvatelé Slatiny původně pohřbívali zesnulé ve Šlapanicích, od roku 1715 i v Líšni. V roce 1872 byl založen samostatný hřbitov, který byl v roce 1913 ohrazen a byla na něm postavena kaple. Jeho rozloha nyní činí 6022 m² a kapacita je 882 kopaných a 585 urnových hrobů.

Foto: Z. Kolařík

