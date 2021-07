Novinky v parkování: S koncem prázdnin přibydou tři regulované oblasti

Brno, 5. července 2021 - Tři královopolské oblasti, Poděbradova, Vackova a Mojmírovo náměstí, se do systému rezidentního parkování připojí v létě. Regulace tu začne platit 30. srpna. Vedle toho radní schválili zpracování dvou investičních záměrů, a to na rozšíření parkoviště na Včeličkově v Komíně a na legalizaci parkovacích stání na Nádvorní na Starém Brně.

„Zvýšení počtu parkovacích míst na Včeličkově vychází z požadavku místních obyvatel. Ulice už nyní slouží převážně k odstavení osobních aut, ale vzhledem k množství bytových domů v okolí je současná kapacita nevyhovující. Parkoviště je v plánu rozšířit směrem na západ, počet stání se navýší o 21, z toho budou 3 místa určená pro ZTP a 4 místa pro motocykly. V místě zároveň zrekonstruujeme vozovku a chodníky. Orientační cena investice je 4,3 milionu vč. DPH,“ představila jeden ze záměrů primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Další parkovací místa chce město vybudovat na Nádvorní v blízkosti Mateřské a základní školy Křídlovická. Plochy v současnosti využívané k odstavení vozidel nejsou k tomuto účelu určeny. Nyní 3,5 m široká, obousměrná silnice se rozšíří minimálně o 1,5 metru a bude vybudováno 25 legálních parkovacích stání včetně jednoho místa pro ZTP. Rekonstrukce se dočkají i chodníky, jejichž šířka bude proměnlivá a bude se pohybovat mezi 1,2 až 3,5 metru. Investice počítá i s revitalizací zeleně a vysázením několika stromů. Výsledkem by mělo být bezpečnější prostředí pro chodce i plynulejší provoz na silnici. Náklady se v tuto chvíli předpokládají ve výši necelých 10 milionů korun vč. DPH.

„Takzvaná doprava v klidu neboli parkování je v Brně vedle dopravy obecně a bydlení asi nejpalčivějším problémem, se kterým se potýkají místní i dojíždějící. Na jeho řešení soustavně pracujeme, ať už zaváděním regulovaného parkování, které má usnadnit situaci především rezidentům, projektováním a výstavbou nových parkovišť nebo parkovacích domů – v poslední době například P + R u Zetoru nebo na Polní, nebo i budováním takovýchto na první pohled menších parkovacích ploch, které ale významně ulehčují životy místních obyvatel,“ dodala primátorka.

Rozšiřování rezidentního parkování postupuje podle schváleného harmonogramu. Od 30. 8. se do něj připojí královopolské oblasti 3-04 (Poděbradova), 3-05 (Vackova) a 3-07 (Mojmírovo náměstí). V listopadu je bude následovat 3-06 (Berkova) – půjde o poslední změnu v oblastech RP v tomto roce. Všechny zmíněné oblasti spadají do zóny C, regulace tedy probíhá ve všední dny jen v noci, od 17 do 6 hodin, tak aby usnadnila parkování rezidentům vracejícím se z práce domů. Přes den (od 6 do 17 hodin), o víkendech a o svátcích je státní zdarma. Podrobněji o systému RP hovoří web parkovanivbrne.cz.