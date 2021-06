Nové prostory pro pomoc brněnským expatům za sebou mají rok fungování

Brno, 3. června 2021 - Brno Expat Centre se loni v březnu přestěhovalo do nových prostor na adrese Orlí 3. Ačkoli tedy muselo centrum od počátku svou činnost podřizovat aktuálnímu stavu pandemie covid-19 a platným opatřením, jeho klientela se navzdory tomu ve srovnání s předchozím obdobím ještě rozšířila. V červnu se k obvyklým aktivitám přidá velká celoměstská hra livinginbrno.cz.

Typický příběh expata začíná, když dostane nabídku práce pro českou nebo mezinárodní firmu do Brna. O Brně v tu chvíli slyší často poprvé a začne si zjišťovat informace, jak se zde žije, jaké jsou životní náklady, co město nabízí. Má hodně dotazů a trochu obav. Když se pro dobrodružství ve střední Evropě rozhodne, přijíždí do nového města, bez bytu, bez rodiny a kamarádů, bez znalosti jazyka a prostředí. A právě pro tu chvíli nabízí město Brno první pomocnou ruku.

Nově příchozí potřebuje poradit s ubytováním, vyřízením předplatní jízdenky na MHD, otevřením účtu, hledáním lékaře nebo registrací auta. Další kolo otázek se roztáčí, pokud přichází s rodinou a dětmi. Jak přihlásit dítě do školky? Co může dělat manželka na částečný úvazek? Kde může pomáhat jako dobrovolník? Jaké jsou v Brně kroužky a sportoviště?

Odpověď na takové otázky zná tým poradců Brno Expat Centre (BEC). Po deseti letech fungování už si ví rady s každým dotazem. Konzultanti jsou dostupní online e-mailem, telefonicky i pro osobní schůzku. Nově v reprezentativní kanceláři na adrese Orlí 3, která už více než rok slouží jako prostor pro uvítání těchto zahraničních profesionálů – nových obyvatel Brna. „Moc se mi líbí, že nové prostory jsou vymalovány tematicky brněnskými stavbami a symboly. Naši noví sousedé si tak od začátku pěstují identitu Brňáka a Brňačky. Navíc se zde také mohou změřit u ‚metru integrace‘ – jestli ví, kde je Čára, a zda už byli ve sklípku,“ pochválil nové prostory radní města Brna Marek Fišer.

Nová společenská místnost nabízí také prostor pro pořádání prezentací a kurzů pro nově příchozí. BEC totiž neposkytuje jen poradenství, ale organizuje živá setkání, prezentace a semináře pro veřejnost. Každý měsíc se konají jedna nebo dvě akce, přístupné nově příchozím i starousedlíkům. Některé jsou na odborné téma se zástupci veřejných institucí, jiné pro rodiny a děti, další zaměřené na začátek a rozvoj podnikání cizinců. „Kromě velkých mezinárodních firem a jejich zaměstnanců jsou pro Brno důležité malé i středně velké podniky, které potřebují pomoc s relokací a integrací zahraničních expertů. Těch k nám potřebujeme nalákat více a ukázat jim, že Brno je živé a kosmopolitní město,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. Část akcí teď může probíhat přímo v prostorách BEC, v nové seminární místnosti s kapacitou až 40 osob.

Provoz Brno Expat Centre financuje Magistrát města Brna a významní mezinárodní zaměstnavatelé (IBM, AT&T, Red Hat, Infosys, Honeywell, Kiwi.com, Thermo Fisher Scientific, Atlas Copco, Lufthansa InTouch, 2KCzech a další). „Brno bylo první a donedávna jediné město v České republice s vlastní službou zaměřenou na talentované a vysoce kvalifikované cizince. Po deseti letech provozu Brno Expat Centre můžeme být pyšní na unikátní model služby, kterým se jezdí inspirovat zástupci měst nejen z Evropy. Děkuji týmu BEC za dobrou práci a přeji Centru dalších alespoň deset úspěšných let,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková při příležitosti návštěvy vedení města v nových prostorách.

I když poslední rok musela být většina akcí pro expaty přesunuta do online prostředí, již v červnu se chystá velká městská hra pro cizince: livinginbrno.cz, díky které budou noví obyvatelé poznávat město a jeho instituce v terénu a získávat praktické informace pro život v Brně.

Foto: MMB

