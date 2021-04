V areálu SAKO Brno vznikne nová spalovací linka

Brno, 27. dubna 2021 - Městská společnost SAKO Brno připravuje ve svém areálu stavbu nové spalovací linky K1. Ta bude představovat účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů. V rámci řízení o umístění stavby se k projektové dokumentaci k tomuto záměru vyjádří i město.

„Výstavba v pořadí třetí spalovací linky je pro město a potažmo celý region zásadní. Záměr je plně v souladu s energetickou koncepcí města Brna do roku 2050. Díky němu dojde k lepšímu využití odpadů, snížení produkce CO₂, využití obnovitelných zdrojů energie a ke snížení spotřeby fosilních paliv pro výrobu elektrické energie. Nová linka zpracuje za rok 132 tisíc tun odpadů, výkon kotle bude 40 MW a turbíny 10 MW. Významné je také roční snížení emisí, a to až o 160 tisíc tun CO₂ekv. Stavebník se v rámci územního řízení obrátil na město Brno s žádostí o vyjádření. To dnes projednala Rada města Brna,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Významným rozšířením zpracovatelské kapacity pomůžeme odklonit Brno i celý kraj od skládkování zbytkových komunálních odpadů a splnit tak cíle odpadového hospodářství kraje. Z dostavby areálu SAKO Brno budou mít užitek všichni Brňané. Dodávky tepla se se zvýší o polovinu a množství elektrické energie z obnovitelného zdroje dokonce naroste více než dvojnásobně. Pokud schvalovací řízení a následný stavební proces půjdou i nadále podle plánu, mělo by se město dočkat nové spalovenské linky již na podzim 2024,“ zvýraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Stavba bude umístěna v současném areálu brněnské spalovny, který sousedí s ulicí Jedovnickou a průmyslovým areálem Zetor. V rámci projektu dojde k rozšíření objektu stávající haly zásobníků odpadů. Nově vznikne hala kotelny, budova čistírny spalin K1 a strojovny, objekt dotříďovací a turbínové haly, spalinové vedení a vedení technologického potrubí.

„Kvůli připravovanému projektu proběhla nedávno pro tuto lokalitu změna územního plánu ve zrychleném režimu. Nyní jsou objekty umístěny na pozemky, které jsou součástí stabilizované plochy pro technickou vybavenost s funkcí likvidace odpadu. To záměr respektuje a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města. Stavba bude dopravně napojena na stávající vjezd do areálu spalovny z ulice Jedovnická. budou z částečně zelených střech objektů svedeny do stávající areálové kanalizace. Dešťové vody budou ze zpevněných ploch svedeny do zasakovacích průlehů v travnaté a štěrkové ploše. Oproti stávajícímu stavu ta dojde ke snížení jejich odtoku. V areálu také dojde k sadovým úpravám a výsadbě stromů a keřů,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje. Vzhledem k výše uvedenému radní s projektovou dokumentací souhlasili.

