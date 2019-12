Futurum projde rekonstrukcí za 300 milionů, nabídne více obchodů a služeb

Cloud již není to pravé trendy a fancy slovo, v mediálním světě nepřitahuje tolik pozornosti a řadí se do šedého IT průměru hned za virtualizaci. Je to ale téma, které v reálné praxi hýbe IT světem velmi výrazně. Bude jednou z oblastí, na kterou se zaměří odborná konference G2B•TechEd 2020.