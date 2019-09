Kraj chce koordinovat s Brnem dvě silniční stavby za stovky milionů

Brno, 17. září 2019 – Oprava silnice z Lesné do Soběšic, která by měla být realizována v souběhu s výstavbou stezky pro pěší a cyklisty, a přestavba křížení silnic a tramvajových kolejí u kamenolomu v Komíně na mimoúrovňovou křižovatku. To jsou dvě stavby, které plánuje Jihomoravský kraj koordinovat se statutárním městem Brno. Rámcovou dohodu o spolupráci schválili radní Jihomoravského kraje.

Silnice z brněnské městské části Lesná do obce Vranov je důležitou regionální komunikací. Její stav však neodpovídá jejímu významu. Proto Jihomoravský kraj plánuje její kompletní rekonstrukci a odstranění úzkých hrdel. „První etapu v úseku Lesná – Soběšice bychom rádi realizovali v souběhu s výstavbou stezky pro cyklisty a pěší, kterou plánuje město Brno. Je proto vhodné obě tyto akce koordinovat,“ upřesnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák s tím, že kraj předběžně plánuje rekonstrukci na roky 2022–2024. „Náklady kraje předpokládáme ve výši 115 milionů korun. Pro úsek spojený s cyklostezkou, tedy od Lesné po Panskou Líchu, je to přibližně 60 milionů korun,“ sdělil náměstek.

Druhou plánovanou akci představuje přestavba křižovatky u čerpací stanice a kamenolomu v Komíně na ulici Bystrcká. „Ta je v nevyhovujícím dopravně technickém stavu. Ve směru od Žabovřesk se v dopravních špičkách tvoří kolony, přejíždění silničních vozidel přes tramvajové těleso je nevyhovující i z hlediska bezpečnosti, čtyřproudovou silnici překonává úrovňově také pěší a cyklistická doprava,“ popsal situaci Hanák.

Přestavbu křižovatky však nelze realizovat jinak než společnými silami všech vlastníků infrastruktury – tedy kraje i Brna. „Prvním krokem je právě tato rámcová dohoda. Předpokládáme, že kraj by to stavby investoval přibližně 145 milionů korun. Začít by se mohlo v roce 2023,“ doplnil náměstek.

Rámcové dohody představují základní principy spolupráce obou stran, které spočívají v rozložení úloh obou investorů – města i kraje – v tom směru, která strana zajistí konkrétní kroky k realizaci staveb. Ohledně financování je dohoda taková, že každá strana zaplatí své stavební objekty.