Rezidentní parkování v Brně se od 30. září dočká řady významných změn

Brno, 30. srpna 2019 - Od 30. září 2019 bude parkování v Brně jednodušší. Rezidentům a abonentům přibude několik výhod a sníží se většina poplatků. Pro návštěvníky je nově nastavený systém velmi jednoduchý – v Brně budou pouze tři návštěvnické zóny s odstupňovanou cenou za parkování. Čím blíže budete k centru, tím více zaplatíte za parkování. Informační kampaň, která všechny změny představuje, právě začala.

„Na změně systému rezidentního parkování jsme pracovali prakticky od voleb. Koncepci změn a především všech zjednodušení jsme představili již v březnu a od té doby jsme se snažili veřejnosti všechny důležité kroky sdělovat průběžně. Nyní, s měsíčním předstihem a s návratem lidí z dovolených, přichází čas na velkou informační kampaň. Chceme si být jisti, že včas a srozumitelně občanům vše vysvětlíme,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

„Už nyní fungují webové stránky parkovanivbrne.cz jako rozcestník, kde najdete vše ke stávajícímu režimu, ale i kompletní informace platné od 30. září. Začala také instalace reklamních poutačů,“ pokračovala v představování kampaně primátorka a dodala: „Důležité je, že do všech občanských poštovních schránek v Brně by do konce srpna měl být doručen manuál Vím, jak parkovat v Brně, kterému jsme věnovali opravdu velkou péči – věříme, že je zpracovány velmi přehledně a uživatelsky přívětivě. K dispozici také bude v budovách magistrátu a na našem kontaktním pracovišti na Zvonařce 5.“

Nově bude v centru Brna fungovat mobilní informační centrum. To zahájí provoz 2. září na Moravském náměstí, dále se přesune například na náměstí Svobody, na Mendlovo náměstí nebo na tř. Kpt. Jaroše.

„Novinky v rezidentním parkování by měli ocenit všichni uživatelé systému. Rezidenti z oblastí s celodenní regulací získají dvojnásobný počet hodin pro návštěvy zdarma, tedy 200, a dalších 100 hodin si budou moci dokoupit za symbolickou částku 100 korun. Abonentům se snižují poplatky za parkovací oprávnění – za první vozidlo zaplatí čtyři tisíce korun namísto dosavadních šesti tisíc, nižší budou i poplatky za další automobily,“ představil některé z plánovaných změn radní pro dopravu Petr Kratochvíl a doplnil: „Pravděpodobně nejvíc změny uvítají návštěvníci. Pro ně budou platit pouze tři zóny a regulace bude nastavena pouze v pracovní dny. O víkendech a o svátcích mohou návštěvníci v Brně parkovat v modrých zónách bez nutnosti registrace a bez poplatku. Pozor ale na historické centrum, kde bude i nadále nutné mít vyřízené povolení k vjezdu!“

Dále se nově zavádí předplacené návštěvnické oprávnění pro parkování do zóny B. „To si může pořídit kdokoliv bez omezení. Služba je určena hlavně lidem, kteří pracují a parkují v centru města, ale dojíždí odjinud a nemají rezidentní nebo abonentní oprávnění. Nemusí každý den řešit parkování jako návštěvník a platit v automatu. Není ani nutné prokazovat vztah k vozidlu a je možné měnit registrační značku. Navíc to vyjde levněji,“ vysvětlil Petr Kratochvíl. Rozšiřuje se také oprávnění pro osoby se ZTP/P, od podzimu budou moci parkovat 3 hodiny denně zdarma v každé oblasti – je ovšem nutné si bezplatně vyřídit oprávnění. Poslední výraznou změnou je úprava režimu parkování motorek. „Motorky zaparkují ve všech oblastech zdarma, ale je nutné vyřídit si oprávnění, které je vázané na registrační značku motorky, ne na trvalý pobyt. I v tomto případě platí, že do historického centra je nezbytné mít povoleni k vjezdu,“ upřesnil radní pro dopravu.