Nová koncepce rezidentního parkování začne platit 30. září

Brno, 18. června 2019 – Nová koncepce rezidentního parkování, kterou vedení města představilo v březnu letošního roku, se dostala do další fáze příprav. Radní schválili nařízení, díky němuž změny a nově navrhovaná pravidla vstoupí v platnost, a to od 30. září 2019. Pro Brňany i návštěvníky se celý systém zjednoduší a zlevní. Regulace bude například platit pouze v pracovní dny a počítá s rozdělením města jen na tři zóny s jednotnými pravidly. Další oblasti se přidají od 18. listopadu (viz. mapa).

Zóna A bude zahrnovat historické jádro města. V této oblasti bude parkování regulováno 24 hodin denně. Bez omezení zde mohou parkovat pouze rezidenti a abonenti, kteří mají zakoupené parkovací oprávnění. V místech určených pro návštěvníky bude hodina stání za 40 korun. Jednou denně bude možné zde zaparkovat na prvních 30 minut zdarma.

Zóna B bude zahrnovat oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra. Také v této zóně bude regulace 24 hodin denně. Cena za parkování pro návštěvníky bude 30 korun na hodinu.

Všechny další oblasti budou spadat do zóny C. V ní bude stání regulováno jen večer a v noci, tak aby rezidenti vracející se z práce domů snáze zaparkovali. Od 17 do 6 hodin bude cena pro návštěvníky 20 korun na hodinu, přes den zde bude moci zdarma parkovat kdokoli. Pravidla této zóny ovšem zatím platí pouze v teoretické rovině; reálně zde rezidentní parkování ještě zavedeno není. Zóny B a C umožní jednou denně parkovat hodinu zdarma.

„Na základě tohoto materiálu začnou od 30. září platit v oblastech, kde již rezidentní parkování funguje, změny, které jsme připravili, aby bylo parkování pro uživatele snazší a přehlednější. Přípravy nové koncepce rezidentního parkování trvají dlouhé měsíce, tohle je další krok k zavedení nového systému. Další oblasti placeného stání se potom ve městě budou nadále zavádět postupně, a to podle potřeb městských částí a jejich obyvatel a také s ohledem na potřeby organizace dopravy. Nejbližší rozšíření je v plánu od 18. listopadu,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Dělení na rezidenty a abonenty zůstává. Požadavky pro získání parkovacího oprávnění se nemění. Žadatel musí mít v oblasti místo trvalého pobytu nebo vlastní nemovitost, v případě abonentů pak sídlo firmy. Podle koncepce se ceny za parkovací oprávnění pro obě skupiny zlevní, oficiální ceník ale budou radní teprve schvalovat.

Zdroj: MMB