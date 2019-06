Do debaty o podobě Nové Zbrojovky již od veřejnosti přišlo 4 tisíce podnětů

Brno, 11. června 2019 – Výsledná podoba nové čtvrti v širším centru Brna je zatím předmětem diskuzí. Do projektu, který pro 22hektarový areál Nová Zbrojovka vzniká, měli možnost kromě města, architektů a odborníků zasáhnout i obyvatelé Brna. Ti v uplynulých měsících hlasovali pro ideové studie jednotlivých zón, které jim byly nejbližší. Zároveň měli možnost zasílat připomínky a komentáře k celému projektu. Výsledky nyní poslouží jako jedny z podkladů pro projektový tým.

Na vypracování ideových studií se podílelo čtrnáct architektonických kanceláří, které připravily různorodé návrhy možných řešení jednotlivých zón. Pro návrhy každé ze šesti zón měla veřejnost možnost hlasovat po dobu jednoho měsíce, průběžně bylo možné také přidávat komentáře. „Za devět měsíců hlasování a sbírání komentářů jsme získali téměř 4 tisíce reakcí. Průzkum nám přinesl spoustu zajímavých podnětů, které napomohly k jasnější vizi celého areálu,“ shrnuje Ladislav Všetečka, manažer projektu Nová Zbrojovka v CPI Property Group a dodává: „Každému, kdo se zapojil, moc děkujeme. Takový zájem ze strany veřejnosti je pro nás motivací, abychom projekt posouvali dál.“

Mezi nejčastější podněty patřila přání zakomponovat do areálu více zeleně společně s vodními plochami, vybudovat sportoviště a v neposlední řadě i kvalitní infrastrukturu a napojení na zbytek města. „Velmi podporujeme aktivitu zástupců města a doufáme v brzkou realizaci projektu Nová Dukelská, která povede z Tomkova náměstí přes bývalou motorárnu Zetoru a řeku Svitavu a napojí tak celý areál Nové Zbrojovky na Velký městský okruh,“ říká Ladislav Všetečka. „Věřím, že jednání města a všech dotčených budou nadále konstruktivní a v brzké době přinesou potřebná rozhodnutí ze strany vedení Brna,“ dodává.

Výsledky hlasování o zónách

Nejvíce reakcí se sešlo k zóně 6, která je předurčena pro veřejný prostor. Nachází se v těsné blízkosti koupaliště Zábrdovice u ulice Lazaretní a měla by zde vzniknout kombinace různých služeb pro volnočasové využití. Mezi respondenty zvítězil návrh od studia Kuba & Pilař architekti, s.r.o., který počítá s hotelem, víceúčelovou halou a venkovní sportovní plochou.

Druhý největší počet reakcí získala centrální část areálu, označená jako zóna 5. Hlasující nejvíce oslovily návrhy od CMC architects, Kuba & Pilař architekti s.r.o. a AiD team a.s. Podobný počet hlasů tak získala varianta s centrálním veřejným prostorem s pobytovým schodištěm, varianta živého zeleného náměstí s vodní plochou, ale i bloková zástavba s mixem funkcí vytvářející živou přechodovou část mezi bydlením na nábřeží Svitavy a kancelářským městem sahajícím až k železniční trati.

Bydlení v Nové Zbrojovce by dle ankety, spuštěné u příležitosti přestavení zóny 4, mělo sestávat z bytových domů, bytů pro startovací bydlení nebo třeba nájemní bydlení. Zájem naopak respondenti neprojevili o investiční byty. Například administrativní zónu 3 by si Brňané představovali po vzoru ideového návrhu od AiD team a.s., případně TheBüro.